È tutto pronto per l’edizione 2022 del Festival di Sanremo: ecco cosa sapere, dalle anticipazioni, i cantanti, gli ospiti a chi conduce con Amadeus.

Sin dalla fine dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo, dove hanno trionfato i Maneskin con la loro Zitti e buoni, gli appassionati si sono messi alla ricerca di informazioni sul Festival di Sanremo 2022. Chi lo conduce, quali sono in cantanti in gara, qual è il regolamento, gli ospiti e le anticipazioni, sono solo alcune delle domande che hanno attanagliato la curiosità dei telespettatori nel corso dell’anno. Ma andiamo con ordine, perché tante risposte sono state date con l’approssimarsi dell’evento televisivo più importante d’Italia, edizione numero 72 della storia. Ecco quindi tutto quello che c’è da sapere: le date, i conduttori e conduttrici, gli ospiti, i cantanti in gara, il regolamento e le novità, come avere i biglietti e come vedere l’evento in tv e in streaming.

Come capire se non è più innamorato di te: i segnali inequivocabili Scopri di più!

La 72° edizione del Festival di Sanremo avrà luogo come di consueto al Teatro Ariston dal 1° al 5 febbraio 2022, per un totale di 5 serate, da martedì a sabato.

La serata delle cover, che sarà incentrata sulle canzoni degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90, è stata spostata al venerdì, mentre lo scorso anno era al giovedì.

Il Dopofestival non ci sarà, come ha affermato Amadeus nel settembre 2021 alla domanda diretta.

Amadeus

Conduttore e conduttrici di Sanremo 2022

Per il terzo anno consecutivo il conduttore di Sanremo è Amadeus, come confermato ad agosto 2021 al TG1. In quell’occasione ha dichiarato: “Ma chi l’avrebbe mai detto! Io, per primo, non avrei mai detto che avrei condotto tre Festival di Sanremo di seguito! È una grandissima gioia e per questo ringrazio l’amministratore delegato Carlo Fuortes e il direttore di Rai 1 Stefano Coletta che mi hanno voluto al timone della 72esima edizione del Festival di Sanremo, a febbraio 2022. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare, di cominciare ad ascoltare le canzoni, di condividerle con voi, ci saranno bellissime canzoni in gara, poi ci sarà lo spettacolo, il divertimento, le emozioni e tante sorprese”.

Insieme ad Amadeus, come comunicato sempre al TG1 l’11 gennaio 2021, ci saranno 5 donne, che ruoteranno a ogni serata. Si tratta di Ornella Muti (1° serata), Lorena Cesarini (2° serata), Drusilla Foer (3° serata), Maria Chiara Giannetta (4° serata) e Sabrina Ferilli (serata finale).

Drusilla Foer

È circolata anche la voce di Marco Mengoni co-conduttore insieme ad Amadeus in tutte le serate, ma su questa non c’è mai stata conferma.

Festival di Sanremo 2022: Fiorello ci sarà?

Sulla presenza di Fiorello al Festival per la terza volta consecutiva non si hanno certezze, in quanto in un primo momento era stato confermato, ma poi in seguito la sua presenza non è stata più certa. Nel gennaio del 2022, il settimanale Chi ha svelato che Fiorello sarà in tour teatrale proprio nel periodo precedente e seguente a Sanremo, ma si fermerebbe proprio nei giorni dell’evento. Quindi potrebbe essere che sia presente al Festival unicamente per una serata, invece che per tutte come è accaduto nei due anni prima.

Festival di Sanremo 2022: i cantanti in gara

Il 4 dicembre, al TG1, Amadeus ha svelato in diretta i nomi dei cantanti Big in gara, e in concomitanza con Sanremo Giovani, ha detto anche di aver portato il numero totale di artisti in gara a 25, con 22 nomi scelti dalla Commissione Artistica più 3 nomi che formano il podio della rassegna Giovani.

Ecco chi canterà a Sanremo 2022 e le canzoni (che hanno già i testi):

Ospiti delle serate

Per quanto riguarda gli ospiti delle varie serate, si sa per certo che uno sarà Checco Zalone, che sarà a una delle serate, mentre per altri non ci sono ancora conferme.

Checco Zalone

Si sono fatti diversi nomi, da Jovanotti, Carmen Consoli a Vasco Rossi, come riporta TvBlog, ma sono solo indiscrezioni.

Regolamento, Covid e giurie

Il regolamento del Festival di Sanremo 2022 è stato reso pubblico nell’ottobre 2021. In seguito è stato modificato, con l’aggiunta di un cantante agli originali 24 previsti, arrivando a 25.

Per quanto riguarda i contagi Covid-19 durante la kermesse canora, come ha spiegato Amadeus in conferenza stampa, “ Non ci saranno squalifiche, ma andrà in onda il video delle prove generali“.

Le giurie sono così suddivise: Giuria Demoscopica, Giuria della Sala Stampa e il Televoto da casa

Nel corso delle prime due serate i cantanti vengono votati dalla Giuria della Sala Stampa: il 33% del voto complessivo è dato dalla giuria della carta stampata e tv, un altro 33% dalla giuria del web, il restante 34% dalla giuria della radio.

Nella 3° serata si esibiscono invece tutti e 25 i cantanti che vengono votati dalla Giuria Demoscopica e dal pubblico da casa attraverso il Televoto.

Nella 4° serata A votare sono la Giuria Demoscopica (il peso della votazione è del 33% sul totale), la giuria della Sala stampa (altro 33% sul totale) e il pubblico con il Televoto (34% del totale).

Nella serata finale a votare è il pubblico attraverso il Televoto, in questo modo viene stilata la classifica finale. I primi tre cantanti si esibiscono poi una seconda volta, le votazioni precedenti vengono annullate e tramite i voti della giuria Demoscopica, della Giuria della Sala Stampa e del Televoto viene deciso il vincitore.

Festival di Sanremo 2022: biglietti e come vederlo in tv e streaming

Per quanto riguarda i biglietti per le serate al Teatro Ariston non è ancora chiara la disponibilità, per via di eventuali limitazioni di posti per effetto dei contagi da Covid-19. In ogni caso i biglietti sono nominali e saranno resi disponibili per l’acquisto online. Si può optare per l’abbonamento a tutte e 5 le serate o per la serata singola.

Invece per chi si vuole vedere il Festival da casa, in tv come sempre l’evento va in onda su Rai 1 da poco prima delle 21 fino alle 2 di notte (per la serata finale si potrà anche sforare). In streaming è possibile seguire l’evento su RaiPlay in diretta o anche in differita nei giorni seguenti.

Riproduzione riservata © 2022 - DG