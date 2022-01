Anche quest’anno, il conduttore ha deciso che ad affiancarlo nel Festival di Sanremo 2022 saranno delle donne che appariranno a rotazione: ecco chi sono.

Amadeus ha annunciato le cinque donne che quest’anno lo affiancheranno nella conduzione del Festival di Sanremo. Le donne si alterneranno a rotazione e ce ne sarà una a serata, differentemente dallo scorso anno. Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

Ecco tutte le conduttrici di Sanremo 2022

Non sono certo nomi sconosciuti quelli scelti da Amadeus per rappresentare l’edizione 2022 del Festival di Sanremo. Ad aprire la prima serata ci sarà l’attrice Ornella Muti, la cui bellezza e carriera sono ormai note agli italiani. A seguire ci sarà Lorena Cesarini attrice romana diventata nota per aver interpretato Isabel in Suburra. Drusilla Foer è un po’ la voce fuori dal coro, non è infatti un’attrice ma un personaggio del web, una fashion blogger che impersona una nobildonna toscana vanitosa. Per il 4 giorno di spettacolo Maria Chiara Giannetta affiancherà il presentatore. Lei è una giovane attrice pugliese, nota per aver interpretato il ruolo di Blanca e aver preso parte al cast di Don Matteo. Ultima ma non meno importante Sabrina Ferilli, la simpaticissima attrice chiuderà il Festival della canzone italiana.

