Mike: ecco le location della fiction su Mike Bongiorno

Ecco quali sono le location di Mike, la miniserie Rai con protagonista Claudio Gioè nei panni dell’indimenticato Mike Bongiorno.

Su Rai 1 arriva Mike, la miniserie in due puntate su uno dei conduttori più amati della televisione italiana: Mike Bongiorno. Per molti anni, con i suoi programmi, ha intrattenuto gli italiani, diventando uno dei più amati presentatori di sempre. La miniserie ripercorre la sua vita professione e la sua lunga carriera sul piccolo schermo, ma non mancherà uno sguardo approfondito che agli aspetti più privati della sua vita. Vediamo ora quali sono le location di Mike.

Mike: le location della miniserie su Mike Bongiorno

La città che ha ospitato più di tutte gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori di Mike è Torino. E questo non è un caso: Mike Bongiorno ha vissuto a lungo nel capoluogo di regione del Piemonte e proprio a Torino ha iniziato anche la sua carriera televisiva alla Rai.

Mike Bongiorno

Fra le location di Mike c’è infatti l’Auditoriom Rai di via Rossini e gli studi di via Verdi. A Torino sono state poi girate delle scene in piazza Carlina, in piazza Cavour, in corso Matteotti, al Teatro Juvarra e alla caserma Lamarmora. Altre scene sono state girate in altre località del Piemonte, come Cumiana e Oulx. In totoale le riprese in Piemonte sono durante per cinque settimane.

Le scene che sono ambientate a New York sono invece state girate in Bulgaria, per la precisione nella capitale Sofia.

Mike: il cast della miniserie

A vestire i panni di Mike Bongiorno nella miniserie di Rai 1 è Claudio Gioè, nella versione da duolo, da Elia Nuzzolo nella prima parte quando il presentatore è giovane. Nel cast della fiction sono poi presenti anche Valentina Romano, Gualtiero Buzzi, Augusto Fornari, Clotilde Sabatino, Paolo Pierobon e Tomas Arana.