Mike Bongiorno: tutte le migliori gaffe

Mike Bongiorno ha saputo conquistare gli italiani grazie alla sua simpatia ma anche con qualche gaffe che è entrata nella storia.

Mike Buongiorno è uno dei personaggi che ha fatto la storia della televisione italiana, oltre che essere uno dei conduttori più amati di sempre. Ha saputo conquistare generazioni differenti di spettatori con i suoi programmi, i suoi game show ma soprattutto grazie alla sua simpatia. A far risultare ancora più simpatico il presentatore sono state poi alcune gaffe che sono rimaste nella storia della TV: vediamo ora quali sono state le migliori gaffes di Mike Bongiorno.

Mike Bongiorno: le gaffes

Se si parla di Mike Bongiorno e di gaffe non si può che iniziare da: “Ahi ahi ahi Signora Longari, mi è caduta sull’uccello“. Storica gaffe rivolta alla campionessa di Rischiatutto. A una concorrente invece domandò: “Cos’è quella cosa lì che ti pende in mezzo alle gambe?“.A proposito di doppi sensi, non si può dimenticare anche una frase rivolta a Romina Power: “Abbiamo Romina Power che ce la fa vedere“.

Mike Bongiorno

Tante anche i dialoghi con i concorrenti pieni di gaffe. Eccone alcuni:

Mike Bongiorno: “Suo marito mangia mais quando viene a casa? Non sembra molto convinta, come mai signora?

Concorrente: “Perché sono vedova”, la lapidaria risposta.

Mike Bongiorno: “Suo nonno lo conosce? Sarà un bel nonno anche”.

Concorrente: “No, non ce l’ho più”.

Mike Bongiorno: “Ma è un po’ raffreddato?”

Concorrente: “No, purtroppo ho subito un’operazione alle corde vocali”

Mike Bongiorno: “Beh, ma vedrà che adesso la voce tornerà di nuovo”

Concorrente: “No, sono 20 anni ormai signor Mike”

Ma alcune gaffe Mike Bongiorno le ha commesse anche durante i collegamenti telefonici: “Lei è una signora giovane, sposata, signorina, cos’è?”. “No, io sono separata e ho due figli”. “Bene, allora complimenti signora”, beh, non proprio bene..