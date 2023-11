Se siete anche voi tra i tanti fan del programma, ecco come partecipare come pubblico a GialappaShow.

Uno dei programmi di maggiore successo su TV8 è senza dubbio GialappaShow. Il programma, condotto dalla Gialappa’s Band insieme al Mago Forest è una sorta di remake dei vecchi Mai dire… e il successo è lo stesso, come i dati di ascolto di ogni puntata dimostrano. Ma le varie puntate dello show, oltre che stando seduti sul divano di casa vostra, potete vederle anche dal vivo, facendo parte del pubblico in studio. Ecco come si fa a partecipare a GialappaShow come pubblico.

Come partecipare come pubblico a GialappaShow

Per partecipare al GialappaShow come pubblico è necessario inviare al propria candidature a Banijay, ovvero la casa di produzione del programma. Farlo è semplice: basta collegarsi al sito banijayitalia.it, accedere alla sezione “Casting” e selezionare “GialappaShow” tra i vari programmi proposti.

Gialappa’s Band

Una volta entrati nella sezione del programma bisogna seguire le istruzioni del sito, dare il consenso al trattamento dei propri dati, accettare il regolamento e inserire i vostri dati. Dovrete inserire nome, cognome, data e luogo di nascita, indiretto, comune e regione di residenza, il vostro numero di telefono, il vostro indirizzo mail. Poi vi verrà chiesto di descrivervi brevemente. Bastano quindi pochi minuti per inviare la vostra candidatura.

Ricordiamo che per inviare la propria candidature per partecipare a GialappaShow nel pubblico è necessario avere almeno 18 anni (bisogna quindi essere maggiorenni) e, al momento in cui si invia la candidatura vi verranno richieste anche due vostre fototessere. Sarà poi la produzione a contattarvi per partecipare alla registrazione di una puntata.

GialappaShow: dove vengono registrate le puntate del programma

Ricordiamo che tutte le puntate di GialappaShow sono registrate a Milano pressi i Soulmovie Studios. Le puntate vengono poi trasmesse su TV8 ma anche su Sky Uno.