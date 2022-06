Ecco quali sono le location di Lo chiamavano Bulldozer: Bud Spencer ha portato il football americano in Toscana.

Bud Spencer nel corso della sua carriera si è spesso diviso tra sport e cinema, a volte ha però anche unito queste due passioni: uno esempio di ciò è dato da Lo chiamavano Bulldozer, film del 1978 in cui Bud Spencer interpreta il ruolo di un ex giocatore di football americano. La commedia non è però ambientata negli Stati Uniti ma in Italia e proprio nel nostro Paese sono state effettuate tutte le riprese del film: vediamo allora quali sono le location di Lo chiamavano Bulldozer.

Lo chiamavano Bulldozer: le location del film

Lo chiamavano Bulldozer è ambientato tra Livorno e la base militare americana di Camp Durban. In realtà non esiste nessuna base di nome Camp Durban ma in provincia di Pisa esiste la base USA Camp Darby ed è qui che si sono svolte alcune delle riprese del film.

BUD SPENCER

Tra le location troviamo poi il Porto di Livorno e anche altre celebri locali della toscana come Marina di Pisa, Tirrenia e Viareggio. Le riprese si sono svolte nella primavera del 1978, poco dopo Lo chiamavano Bulldozer è uscito nelle sale cinematografiche di tutta Italia.

Lo chiamavano Bulldozer: il cast del film

Oltre al già citato Bud Spencer, che interpreta un ex giocatore di football americano che si ritrova ad allenare un’improvvisata squadra di football in Toscana, nel cast di Lo chiamavano Bulldozer troviamo anche Raimund Harmstorf, nei panni dell’antagonista principale del protagonista, il Sergente Kempfer dell’esercito americano.

Completano il cast Ottaviano Dell’Acqua, Nando Paone, Enzo Santaniello, Marco Stefanelli, Giovanni Vettorazzo, Renè Kolldehoff, Gigi Reder, Piero Del Papa e Luciano Bonanni. Lo chiamavano Bulldozer è uno dei film in cui Bud Spencer non ha lavorato con il compagno di molte avventure cinematografiche, Terence Hill.

Riproduzione riservata © 2022 - DG