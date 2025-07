Ciao Darwin, Madre natura è onnipresente: ecco quanto guadagna

Sapete quanto guadagna Madre natura di Ciao Darwin? Cifre importanti, che però non possono essere paragonate a quelle dei conduttori.

Fin dalla primissima edizione di Ciao Darwin, correva l’anno 1998, Madre natura è sempre stata presente. Qualche volta ha fatto la sua comparsa anche Padre natura, ma il poco successo riscosso gli è valsa una mancata riconferma. La modella, diversa per ogni puntata, incassa compensi importanti: scopriamo quanto guadagna.

Quanto guadagna Madre natura di Ciao Darwin?

Anche quando va in onda in replica, Ciao Darwin riscuote sempre un discreto successo. Uno show divertente, spesso sopra le righe, condotto magistralmente da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Oltre a loro, fin dalla prima edizione del programma non manca mai Madre natura. Di una bellezza quasi finta, la modella che viene scelta per questo ruolo guadagna cifre importanti. Sapete quanto?

Non ci sono conferme ufficiali da parte di coloro che hanno incarnato Madre natura, ma possiamo dire che il compenso non è assolutamente paragonabile a quello dei conduttori. Secondo alcune indiscrezioni, le modelle che nelle nove stagioni di Ciao Darwin hanno vestito i panni di madrine hanno incassato tra i 10mila e i 50mila euro a puntata. Probabilmente, la cifra varia in base alla popolarità.

Quanto guadagna il conduttore Paolo Bonolis?

Mentre Madre natura cambia a ogni puntata di Ciao Darwin, i conduttori sono sempre gli stessi. Parliamo di ruoli completamente diversi, che vedono anche un impegno non paragonabile, ma il divario dei guadagni è comunque eccessivo. Mentre la modella incassa tra i 10mila e i 50mila euro a puntata, Paolo Bonolis porta a casa 300mila euro per ogni messa in onda.

Ci teniamo a ribadire che le notizie sui compensi sono solo indiscrezioni, pertanto devono sempre essere lette con il classico beneficio del dubbio.