In guerra per amore è il secondo film diretto da Pif, che ancora una volta racconta la mafia con i toni della commedia drammatica: ecco le location.

Tra le commedie italiane che più hanno avuto successo negli ultimi anni ci sono quelle dirette e interpretate da Pif. Dopo il grande successo di La mafia uccide solo d’estate, nel 2016 è tornato nelle sale cinematografiche nella doppia veste di regista e attore con In guerra per amore. Così come nel precedente film, anche il questo l’artista siciliano racconta la mafia con i toni della commedia drammatica. Stavolta la storia è ambientata al tempo della seconda guerra mondiale e dello sbarco in Sicilia dell’esercito americano. Vediamo ora insieme quali sono i luoghi che hanno ospitato le riprese della pellicola.

In guerra per amore: le location del film

In guerra per amore è ambientato principalmente nell’immaginario paesino della Sicilia Crisafullo, nella realtà il film è stato girato per lo più a Erice, splendido comune della provincia di Trapani il cui centro storico ogni anno attrae migliaia di turisti.

Pif

Oltre che a Erice, Pif ha girato il proprio film anche nelle vicine saline di Trapani e in altre due location affascinanti e meravigliose come la Scala dei Turchi e le Grotte di Scurati. In totale le riprese in Sicilia sono durante nove settimane, a queste vanno aggiunte altre quattro settimane di lavori a Roma.

In guerra per amore: il cast del film

Come detto in precedenza, il protagonista principale di In guerra per amore è Pif, che veste i panni di Arturo Giammaresi, un siciliano emigrato negli Stati Uniti. Al suo fianco nel cast del film troviamo Miriam Leone, che interpreta la sua fidanzata Flora Guarneri.

Nel cast del film sono inoltre presenti Andrea Di Stefano, Stella Egitto, Vincent Riotta, Maurizio Marchetti, Mario Pupella, Orazio Stracuzzi, Sergio Vespertino, Maurizio Bologna, Antonello Puglisi e Samuele Segreto.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG