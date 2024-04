Il 25 aprile si festeggia la liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal fascismo: ecco i migliori film e le serie TV a riguardo.

Il 25 aprile è un giorno di festa per l’Italia, è quello in cui si celebra la liberazione dall’occupazione nazista e dal fascismo. Si è scelto questo giorno perché il 25 aprile del 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclamò l’insurrezione generale in tutti i territori del Paese che erano ancora occupati dalle forze nazifasciste. Alcune città, come Bologna e Genova, erano già state liberate alcuni giorni prima, altre lo furono nei giorni successivi, entro l’1 maggio. Vediamo ora quali sono i migliori film (e anche una serie TV) da vedere sulla Resistenza e sulla Liberazione, alcuni dei quali sono stati diretti da grandi registi che hanno fatto la storia del cinema italiano, come Roberto Rossellini ed Ettore Scola.

I migliori film sul 25 aprile

Roma città aperta: è il primo film della trilogia antifascista di Roberto Rossellini (gli altri due sono Paisà e Germania anno zero) e racconta la resistenza a Roma, prima dell’arrivo degli Alleati. Nel film hanno recitato, tra gli altri, Anna Magnani e Aldo Fabrizi.

Anna Magnani

Paisà: come detto in precedenza, questo è il secondo film della cosiddetta trilogia antifascista di Roberto Rossellini. La pellicola è divisa in sei episodi, con ambientazioni differenti, e racconta le storie di resistenza, della lotta partigiana e dell’avanzata degli Alleati in varie regioni d’Italia, dal Sud al Nord.

Il partigiano Johnny: tratto dall’omonimo romanzo di Beppe Fenoglio, racconta la storia di Johnny, uno studente universitario che decide di disertare l’esercito e, dopo che un suo amico viene ucciso, decide di unirsi a una formazione partigiana e combattere con la resistenza.

L’Agnese va a morire: film diretto da Giuliano Montaldo e tratto dall’omonimo romanzo di Renata Viganò. La protagonista è una donna di mezza età emiliana il cui marito è un partigiano che viene catturato dai tedeschi e deportato in un campo di concentramento, dove verrà ucciso. La donna decide allora di diventare prima una staffetta partigiana, poi si unisce a una brigata partigiana.

Il generale Della Rovere: altro film diretto da Roberto Rossellini che ha come protagonista principale Vittorio De Sica che interpreta Emanuele Bardone, un truffatore che viene arrestato dai tedeschi e mandato come spia nel carcere di San Vittore, sotto la false identità di generale Della Rovere, con lo scopo di scoprire e riportare informazioni sulla resistenza. Qui il protagonista capirà però l’importanza della lotta partigiana per la libertà.

Achtung! Banditi!: film diretto da Carlo Lizzani ambientato a Genova e che racconta anche il rapporto tra i partigiani e gli operai. Il film è ambientato nell’inverno del 1944, quando un gruppo di partigiani deve recuperare delle armi nascoste in una fabbrica. In città però è in atto uno sciopero generale che i nazisti cercano di soffocare nel sangue: ciò porte a uno scontro tra i partigiani e gli operai uniti contro i nazisti.

I piccoli maestri: il film è diretto da Daniele Luchetti e ha come protagonisti principali un gruppo di studenti universitari di Vicenza che nella primavera del 1944 decidono di salire sull’altopiano di Asiago per unirsi alla Resistenza e combattere contro i nazisti. La guerra però non è come loro si aspettavano.

La notte di San Lorenzo: il film è diretto dai fratelli Traviani e racconta le ultime fasi della lotta tra i partigiani e i tedeschi nel paese di San Martino, in Toscana, dove la popolazione è vittima di una rappresaglia tedesca. E poi arriva la notizia della liberazione.

The Forgotten Front – La resistenza a Bologna: il film è diretto da Paolo Soglia e da Lorenzo K. Stanzani e, attraverso filmati d’epoca e materiali d’archivio, racconta la guerra sulla linea Gotica tra il 1943 e il 1945 e la guerra di liberazione dei partigiani e della popolazione bolognese.

C’eravamo tanti amati: il film è diretto da Ettore Scola ed è ambientato quando la seconda guerra mondiale è finita da diversi anni. I protagonisti sono tre ex partigiani, che hanno combattuto fianco a fianco diventando molto legati, che finiranno per dividersi per vari motivi.

Mussolini – Ultimo atto: film diretto da Carlo Lizzani che inizia proprio il 25 aprile del 1945. Il film racconta gli ultimi giorni di vita di Benito Mussolini, la sua fuga da Milano, la cattura da parte dei partigiani mentre cerca di raggiungere la Svizzera travestito da soldato tedesco, la fucilazione il 28 aprile.

Serie TV sul 25 aprile

La guerra è finita: è una fiction Rai del 2022, disponibili su RaiPlay, che è ambientata subito dopo la seconda guerra mondiale e ha per protagonisti alcuni partigiani che occupano un casale abbandonato e danno ospitalità a bambini, per lo più ebrei provenienti dai campi di concentramento tedeschi, aiutandoli a recuperare la voglia di vivere, giocare, studiare. Tra i protagonisti ci sono Michele Riondino e Isabella Ragonese.