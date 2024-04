Ecco quali sono le location di Quasi orfano, il film diretto da Umberto Cartesi con protagonisti Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini.

Nel 2022 è uscita nelle sale cinematografiche Quasi orfano, commedia diretta da Umberto Carteni i cui protagonisti sono Valentino e Costanza, marito e moglie che vivono a Milano ma anche fondatori di un marchio di design che è diventato molto celebre. Valentino ha da tempo rotto i legami con la sua famiglia d’origine ma un giorno, all’improvviso, a causa di un equivoco i genitori contadini che abitano in Puglia si presentano proprio a Milano con l’obiettivo di riallacciare i rapporti con il figlio. Da quel momento nasceranno diverse situazioni paradossali e divertenti. Vediamo ora quali sono le location di Quasi orfano.

Quasi orfano: le location del film

Il primo ciak di Quasi orfano è stato battuto nel mese di ottobre del 2021 a Monopoli, in pronvincia di Bari. Tutte le scene ambientate nella casa dei genitori di Valentino sono state invece girate a Cisternino, in provincia di Brindisi, è qui che si trova la masseria di Montereale che nel film è presentata come quella in cui abitano i genitori di Valentino.

Riccardo Scamarcio

Come detto in precedenza, Valentino e Costanza abitano a Milano, la loro azienda di design si trova nella realtà a Offanengo, in provincia di Cremona ed è la sede della Chromavis, azienda specializzata nel settore del make-up. Molte scene sono poi state girate a Milano: tra le location troviamo il MUDEC – Museo delle Culture, il Bosco Verticale e in Navigli. Alcune scene di Quasi orfano sono state girate anche a Roma.

Quasi orfano: il cast del film

Il protagonista principale di Quasi orfano, Valentino, è interpretato da Riccardo Scamarcio. Vittoria Puccini è invece la moglie Costanza, a vestire i panni dei genitori sono Adriano Pappalardo e Nunzia Schiano.

Nel cast di Quasi orfano troviamo poi Antonio Gerardi, Grazia Schiavo, Chiara Di Benedetto, Paolo Sassanelli, Ema Stokholma e Bebo Storti.