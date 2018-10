7 cose che non sai su Riccardo Scamarcio: l’amore, i gossip e la vita privata

Scopriamo cosa c’è da sapere su Riccardo Scamarcio: da quella volta in cui cucinò per Bradley Cooper alla relazione con Valeria Golino, tutte le curiosità!

Bellissimo e talentuoso, Riccardo Scamarcio nasce a Trani (Bari) il 13 novembre 1979 (sotto il segno dello Scorpione) è uno degli attori italiani più amati e richiesti del momento. Nonostante la sua fama, Riccardo è sempre riuscito a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e sentimentale. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla sua chiacchieratissima storia con Valeria Golino!

Riccardo Scamarcio: 7 curiosità sull’attore

– Sa suonare la batteria, e si è esibito sul palco dell’Ariston in compagnia dell’amico Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni.

– Ama il rapporto con la terra e così, nel suo terreno in Puglia, produce olio e vini biologici.

– Nel film “Il sapore del successo”, ha recitato la parte del cuoco insieme a Bradley Cooper. A Elle ha raccontato: “Io grigliavo la carne. Alla fine ho fatto a tutti cacio e pepe. Un fuori programma. Bradley Cooper è impazzito: ha origini italiane e adora la nostra cucina”

– Odiava la scuola e ha cambiato più volte istituto, fino al diploma in ragioneria. Dopo la maturità si è trasferito a Roma per studiare recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia, ma ha lasciato gli studi prima del termine e non ha mai conseguito il diploma.

– Ha avuto la sua prima ragazza a 13 anni e ha raccontato a Elle: “Avevo 13 anni, lei 17: mi ha praticamente violentato nel bagno della sala giochi. Fa molto anni ’80…”.

– Ha due gatti che si chiamano Mirtò e Pixel.

– Nel 2015 ha subito un aggressione mentre era in una stazione di servizio. Scamarcio si era fermato ad una stazione di servizio per fare rifornimento, ma la sua auto ostruiva il passaggio di un furgoncino. L’autista del mezzo gli intimò di spostarsi, offendendolo e infine prendendolo a pugni.

Riccardo Scamarcio e Valeria Golino: la storia d’amore

Riccardo Scamarcio ha conosciuto Valeria Golino sul set del film “Texas”, nel 2005. Tra i due è subito nato l’amore, nonostante una differenza d’età di ben 14 anni. Dopo più di 10 anni d’amore, vissuti cercando di tenere la loro storia il più possibile lontana dai riflettori, Riccardo e Valeria pare si siano lasciati. La coppia ha comunque mantenuto ottimi rapporti, e sulla sua storia con l’attrice Scamarcio ha dichiarato a Il Corriere della Sera:

“Qualunque cosa io dica non può essere davvero attinente con la storia d’amore che abbiamo avuto. In un’intervista, un rapporto lungo oltre dieci anni si può solo ridurre, minimizzare. Non basterebbe un giornale per esporre quella relazione, che è il mio sangue, è il mio amore. Non posso rispondere, perché ogni storia che dura tanto si basa sull’amore vero, che non ha condizioni, non è programmato. Se t’innamori di una persona, t’innamori di quella persona, sfuggi a qualunque ragionamento.”

Nonostante sia stato pizzicato spesso in compagnia di altre presunte fidanzate, l’attore non ha mai rivelato nessuna delle loro identità e continua a mantenere il massimo riserbo sulla propria vita privata.