Dopo mesi di gossip e rumors, Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio escono allo scoperto sui social nel loro primo servizio fotografico ufficiale, per presentare il nuovo film che li vede insieme intitolato L’ombra del giorno.

Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio sono i protagonisti sulla cover di DRepubblica con le prime foto di coppia, immagini che finalmente rendono ufficiale la loro relazione, di cui si parla ormai da tanto tempo.

Per la 23enne l’attore avrebbe lasciato la compagna Angharad Wood, che lo ha reso padre di Emily, nata il 17 luglio 2020. La donna, dopo la rottura, sarebbe tornata a Londra, lasciando l’abitazione dove viveva con lui.

Benedetta e Riccardo si sono innamorati proprio sul set de L’ombra del giorno, dove interpretano i protagonisti Anna e Luciano, una coppia di innamorati che lotta contro il destino e la società durante il fascismo. Sembra, inoltre, che i due attori già convivano nella Capitale e che siano davvero felici insieme.

