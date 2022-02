Una nuova coppia spunta all’orizzonte: quella formata dal calciatore Dusan Vlahovic e dall’ex Miss Italia Carolina Stramare.

Una nuova indiscrezione sta girando sull’ex Miss Italia Carolina Stramare, che vinse il titolo nel 2019: la giovane sembra stia intraprendendo una relazione con il calciatore Dusan Vlahovic.

Secondo quanto riportato da Novella 2000, i due stanno insieme, una relazione iniziata dopo la fine della storia fra l’attaccante della Juventus e la influencer Maria Sole Pollio.

Sembra che Vlahovic e la Stramare abbiano festeggiato insieme il loro compleanno, lei nata il 27 gennaio lui il 28, anche se ancora non sono usciti ufficialmente allo scoperto come coppia.

Il primo incontro tra Carolina Stramare e Dusan sarebbe avvenuto quando lui era ancora nella fiorentina, ma il suo trasferimento a Torino sarebbe stato decisivo a far nascere il legame. A unirli c’è sicuramente l’amore per il calcio: infatti, la ex Miss, oggi conduce un programma dedicato alla serie B ed è una tifosa sfegatata della Juventus fin da piccola.

Riproduzione riservata © 2022 - DG