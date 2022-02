Nella puntata di ieri sera, la soprano ha avuto un confronto con l’attore in merito al triangolo fra lui, Soleil e Delia e si è infuriata dandogli del falso.

Uno scontro durissimo si è consumato tra Alex Belli e Katia Ricciarelli. La soprano ha preso le difese di Soleil che rappresenterebbe una vittima di un teatrino orchestrato a dovere, sin dall’inizio. La discussione si accende sino ad arrivare a vere e proprie minacce.

La lite tra Alex Belli e Katia Ricciarelli

In super led, Katia Ricciarelli è stata interrogata su cosa pensa di Alex Belli e del suo atteggiamento con Soleil e Delia. La soprano non tiene nascosto il suo disappunto, sopratutto a protezione di Soleil e, come riporta Fan Page, afferma: “Smettetela di fare gli esibizionisti perché l’amore è tutta un’altra cosa. Avete fatto male a Soleil e ci sono rimasta male perché ci è caduta come una pera cotta. Non voglio fare discussioni perché tu sei venuto qui per riprenderti tua moglie e invece è finita com’è finita. Se non fossimo in televisione io ti darei anche una sberla. Non amo quelli che esibiscono l’amore come fai tu.“

A questo punto, Alex Belli prova a difendersi dichiarando: “Io non sono mai stato questo, non c’è nessun esibizionismo. Ma questo qui non è amore. È un’altra cosa. Ma siamo in due, non sei né te e né lei. Perché io non ci sono caduto come una pera cotta?“. Con queste affermazioni la Ricciarelli si infuria ancora di più: “Sei un bugiardo, non mi freghi a me. Attraversiamo la porta rossa che ti faccio un culo così“.

