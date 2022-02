Dopo il bacio passionale tra le due, Alfonso Signorini chiede spiegazioni alle due gieffine ma ciò che dicono non convince le opinioniste e neanche i loro inquilini.

Durante un “wild party” Delia Duran e Soleil Sorge si sono lasciate andare ad un bacio appassionato. Questo ha creato scalpore tra il pubblico e in studio, perchè le due sono rivali in amore e non sono state sempre così concilianti tra loro. Le gieffine spiegano che il bacio rappresenta un gesto di pace per allontanare la negatività tra loro.

Le dichiarazioni di Soleil e Delia

Come riporta Fan Page, Soleil, sollecitata da Alfonso Signorini, chiarisce i motivi del bacio con Delia e dichiara: “Fino a quel momento ho letto delle vibrazioni negative, poi Delia si è fatta avanti e così ho pensato che il bacio potesse essere un segno di pace, per sbloccare la situazione tra noi. Voleva questo e gliel’ho dato”. La modella conferma questa versione: “È stato un modo per scaricare la negatività che c’è tra noi. Mi sono lasciata andare. Attrazione fisica? Sì, l’ho sentita”.

Nonostante la spiegazione però, quello che è accaduto non è piaciuto a molte persone tra cui Katia Ricciarelli che dichiara: “Nella mia vita non ho più voglia di vedere cose del genere. Per altro, è successo tutto a tarda notte. Queste cose non si fanno pubblicamente, ci vuole decenza e pudore”. A non aver gradito questo gesto si aggiungono le due opinioniste, finalmente sulla stessa lunghezza d’onda. Sonia Bruganelli dichiara: “Non mi è piaciuto per niente questo bacio, mi ha messo a disagio“, Adriana Volpe conferma: “Ci ho visto una provocazione, le ho viste abbandonate ad un istinto tribale“.

