Sfogo di Andrea Piazzolla, ex assistente di Gina Lollobrigida che con una lettera ha risposto ad alcune accuse ricevute.

Ha scelto una lettera aperta ad Adnkronos per rispondere ad alcune accuse pesanti relative al mantenimento di suo figlio arrivate dalla ex compagna. Stiamo parlando di Andrea Piazzolla, ex assistente della compianta Gina Lollobrigida, che a quanto pare non se la sta passando bene dopo la condanna ricevuta.

Andrea Piazzolla, la lettera di sfogo

Andrea Piazzolla Gina Lollobrigida

“Sono Andrea Piazzolla, assistente della signora Gina Lollobrigida e vorrei rispondere in merito a tutte le accuse che mi stanno piovendo addosso attraverso notizie diffuse da quotidiani e trasmissioni televisive di queste ultime ore”, sono state queste le parole dell’uomo per iniziare a dire la sua su quanto gli stia capitando.

“E’ assolutamente vero che io devo versare una somma di arretrati per il mantenimento di mio figlio”, ha detto l’uomo. “Mi scuso con Manuel se questo non è ancora avvenuto ma purtroppo non è dipeso dalla mia volontà perché non ho un lavoro e ho moltissime difficoltà a trovare un impiego dopo la diffusione delle notizie riguardanti i processi a mio carico”.

Le difficoltà a trovare lavoro, secondo l’uomo, dipenderebbero “dalla condanna in primo grado per circonvenzione di incapace nei confronti della Lollobrigida, dai processi mediatici e dall’atteggiamento ridicolo di enti come l’agenzia delle entrate che sulla base di presunzioni basate anche da articoli di giornali mi chiedono 1.500.000 euro”.

Le accuse dell’ex compagna

Piazzolla, lo ricordiamo, è stato condannato in primo grado a tre anni di carcere lo scorso novembre per circonvenzione di incapace nei confronti dell’attrice (morta a 95 anni il 16 gennaio 2023).

Attualmente si trova coinvolto in un nuovo processo, in merito al quale l’ex compagna ha rilasciato una serie di dichiarazioni ad alcuni media nelle quali lo accusa di doverle circa 80mila euro proprio per mantenere il figlio.

Sul ragazzo, Piazzolla ha anche precisato: “Manuel è un giovane ragazzo ed io voglio evitare azioni che potrebbero danneggiarlo”.