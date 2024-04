Alcune settimane fa si era acceso il gossip su una vecchia storia tra Tina Cipollari e Giucas Casella. La donna ha risposto in queste ore.

Aveva destato particolare clamore un vecchio filmato in cui Giucas Casella raccontava di una presunta storia avuta con Tina Cipollari in passato. Il mago aveva svelato di aver visto la donna anche senza veli alle Maldive ma dal canto suo l’opinionista di Uomini e Donne non aveva mai confermato o smentito. Ora, le cose potrebbero essere cambiate…

Tina Cipollari e Giucas Casella: la verità

Cosa è successo davvero tra la Cipollari e Giucas Casella? Chi lo sa. Certo è che durante la recente puntata di Uomini e Donne, a chiedere “conto” all’opinionista del programma è stata la padrona di casa, Maria De Filippi, facendo appunto riferimento ad una recente intervista del mago sul rapporto con la Cipollari.

Dopo aver letto alcuni passaggi dell’intervista, Tina è stata messa in mezzo e ha quindi spiegato come stiano davvero le cose, almeno dal suo punto di vista: “Io non me lo ricordo. Lo direi, ma non mi ricordo di questa passione consumata alle Maldive. A Cefalù però ci siamo stati, questo sì è vero. È sempre stata un’amicizia affettuosa la nostra”.

E ancora: “Io non confermo e non smentisco. Mi imbarazzo“.

E alle Maldive…

Come detto, tutta la vicenda è partita da alcune dichiarazioni del mago che erano diventate virali sul web. Tempo fa, infatti, Casella, con accanto la bella Tina, aveva raccontato di alcuni viaggi alle Maldive con la donna vista, per altro, “senza veli” mentre usciva dalle belle acque calde del posto.

Cosa sarà accaduto davvero tra i due? Molto probabile che, per la grande amicizia che li lega, i due stiano solo giocando un po’ sui fatti.