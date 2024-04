La fine dei Ferragnez non è ancora arrivata. Chiara Ferragni e Fedez sono in crisi ma per la separazione mancano ancora degli step.

In crisi, sì, ma ancora a tutti gli effetti marito e moglie. Chiara Ferragni e Fedez stanno vivendo un momento molto delicato eppure, per le carte del divorzio, sembra che le cose siano ben lontane dal definirsi. La ragione sarebbe l’amore che i due ancora provano l’uno per l’altra e alcuni tentativi, esterni, per far avvenire una clamorosa reunion.

Chiara Ferragni e Fedez, la situazione per il divorzio

Chiara Ferragni – Fedez

Sulla crisi tra i Ferragnez si è detto tanto. Anche sui social i due diretti interessati hanno fatto capire che la situazione sia davvero delicata. Eppure, i fan e soprattutto le rispettive famiglie starebbero ancora sognando la pace.

Il settimanale Chi, infatti, ha riportato l’indiscrezione secondo cui le carte per il divorzio e quindi per rendere ufficiale a tutti gli effetti la rottura tra il rapper e l’imprenditrice digitale, non siano ancora state depositate. Dietro a questa decisione ci sarebbe la volontà di riflettere bene e anche alcuni tentativi di reunion che starebbero arrivando dall’esterno.

Perché la separazione non arriva

Da quanto si apprende, infatti, i due sarebbero “ancora innamorati” e in questo senso, Chi, avrebbe fornito ulteriori dettagli sulla storia d’amore.

Il settimanale, in edicola questa settimana, ha spiegato su Federico e Chiara: “Le loro famiglie non hanno mai smesso di parlarsi e sarebbero le prime a sperare nel lieto fine. E le carte per la separazione non sono ancora state depositate. Lui la chiama ancora ‘mia moglie'”.

Staremo a vedere se questo basterà per permettere ai due di tornare insieme o se, invece, dietro il mancato deposito delle carte del divorzio ci siano altri motivi legati, magari, a questioni lavorative e aziendali.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’imprenditrice digitale: