Tutto (ma proprio tutto) sulla fashion blogger più famosa di sempre, Chiara Ferragni!

La sua vita privata è sulla bocca di tutti, dalla relazione con Fedez fino alla nascita del figlio Leone, ma ci sono dei dettagli che (forse) ancora non conosci. Scoprili tutti!

La biondissima Chiara Ferragni è la fashion blogger italiana più famosa al mondo. Con un profilo Instagram in continua crescita e un fatturato da capogiro, si è imposta come una delle figure femminili più celebri e chiacchierate dello show business mondiale. Ecco cosa c’è da sapere sulla The Blonde Salad Chiara Ferragni e sulla sua vita privata, passando per qualche interessante curiosità!

La vita privata di Chiara Ferragni: Fedez e…

Chiara Ferragni nasce a Cremona il 7 maggio 1987 (sotto il segno del Toro). Ha due sorelle minori, Valentina e Francesca, a cui è legatissima (la più piccola, Valentina Ferragni, ha seguito le sue orme come fashion influencer).

Chiara Ferragni

Dopo il liceo classico si è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza, ma non ha terminato gli studi per dedicarsi al suo blog, The Blonde Salad, aperto nel 2009 insieme all’allora fidanzato nonché socio in affari, Riccardo Pozzoli.

Dopo la storia con Pozzoli, terminata pacificamente (sono rimasti amici e soci in affari fino al settembre del 2018) la fashion blogger si è legata per alcuni mesi al fotografo di moda Andrew Arthur.

Nel 2016 viene sorpresa dai paparazzi in compagnia del rapper Fedez, con cui ammette poco dopo di avere una storia d’amore. Nel giugno 2017 il cantante le chiede la mano durante un suo concerto all’Arena di Verona, e pochi mesi più tardi la fashion blogger annuncia di aspettare un bambino.

La coppia è solita chiamarsi “I Ferragnez“, un termine che diventa così popolare da essere inserito tra i neologismi del 2018 nel Libro dell’anno di Treccani.

A Los Angeles, il 19 marzo 2018 è nato Leone Lucia, il primo figlio di Chiara Ferragni e Fedez. Un bimbo protagonista delle stories e di post della coppia: come quando, per una caduta, è stato necessario trasportalo in ospedale per dei punti di sutura.

Il 1° settembre dello stesso anno la coppia convola a nozze nella splendida Noto (Sicilia). La fastosa cerimonia (super blindata) si è svolta nell’ottocentesca Dimora delle Balze completamente addobbata con migliaia di freschissimi fiori bianchi e rosa. Le nozze si sono svolte con rito civile alle quali hanno partecipato 150 invitati, i quali hanno raggiunto la Sicilia con un volo Alitalia completamente riservato alla coppia Ferragnez.

Più volte criticata nel suo ruolo di mamma e imprenditrice dagli hater del web, ha rivelato di aver pianto quando il piccolo Leone ha avuto bisogno di un intervento ai timpani.

“Questa mattina il nostro piccolo Leo ha avuto un piccolissimo intervento al Children’s Hospital per mettere dei tubicini nelle orecchie per poter eliminare del liquido che ha dalla nascita e che, nel lungo tempo, gli avrebbe potuto causare perdita di udito“, ha raccontato su Instagram il 15 ottobre 2018.

Fedez e Chiara Ferragni

Chiara Ferragni in 10 curiosità

– Uno dei suoi beauty secret di viaggio è una maschera di bellezza idratante per il viso e una maschera per capelli. Ama giocare con le acconciature e anche con i colori di capelli (è apparsa con delle foto su Instagram con i capelli rosa e azzurri). In occasione del Festival di Cannes 2019 Chiara Ferragni ha fatto credere di essersi tagliata i capelli a caschetto. Solo dopo la passeggiata sul red carpet ha ammesso che si trattava di una parrucca!

– Ha svariati tatuaggi: lei e le sue sorelle ne hanno uno in comune (in un posto segreto). Insieme a Fedez, invece, ha deciso di tatuarsi un piccolo raviolo, e poi ha una coppia di leoni, dedicati al loro bambino.

– Ha una collezione di borse griffate e accessori a cui ha riservato un intero scaffale della sua cabina armadio!

– Ha un suo marchio, registrato a livello europeo, il cui simbolo è un occhio azzurro con le ciglia e il suo nome, Chiara.

– Chiara Ferragni ha un cane a cui è legatissima, Matilda: la prese con sé durante la sua storia d’amore con Riccardo Pozzoli. Una cagnolino per la quale è scoppiata in lacrime quando ha scoperto del tumore di cui è affetta.

– Il suo ex manager, Alessio Sonzogni, è mancato all’improvviso per un incidente d’auto sull’A4 nella mattina del 28 gennaio 2019. Una tragedia che ha sconvolto molto Chiara: “Stamattina stavo dando da mangiare al mio piccolo, ho preso un caffè con un’amica in quella che sembrava una normale mattina a casa. Poi è arrivata la notizia peggiore: il mio amico Alessio è morto in un tragico incidente (…) Quello che rimpiango ora è il tempo che non abbiamo trascorso insieme negli ultimi due anni, le parole che non ci siamo detti“, ha scritto in un triste e toccante post su Instagram per ricordarlo.

– Un capo che non può mai mancare nella sua valigia è una camicia bianca di seta, classica ed elegante!

– Ha realizzato un docu-film sulla sua vita. Gioia riferisce che “le riprese saranno girate in tutto il mondo. Dalle fashion week di Parigi e di New York, passando da Milano (dove ha recentemente acquistato un meraviglioso appartamento) e Cremona (dove è nata). Il documentario, il cui budget dovrebbe aggirarsi intorno ai 400mila euro, lo produrrà insieme a una serie di investitori internazionali, interessati a terminare il lavoro per poi venderlo al migliore offerente“. Il film, nelle sale a settembre 2019, è stato presentato nel corso dell’edizione 2019 del Festival del Cinema di Venezia ed è poi stato disponibile su Amazon Prime Video dal 29 novembre successivo.

– La fashion blogger ha firmato un contratto per una limited edition dell’acqua Evian. Il costo per un set di 12 bottiglie da 75 ml? Ben 72 euro!

– È giudice alla competizione di moda Making The Cut 2020, in esclusiva su Amazon Prime Video. Insieme a lei, altre importanti personalità del mondo della moda, da Naomi Campbell fino allo stilista Joseph Altazarra.

Dove abita Chiara Ferragni?

Chiara Ferragni è una delle influencer di maggiore successo nel panorama internazionale e sulla sua casa si hanno numerose informazioni. Insieme al marito Fedez e al figlio Leone – diventato una vera star del web sin dal momento della nascita – Chiara Ferragni vive a Milano nel quartiere City Life.

L’attico si compone di un enorme open space suddiviso su due piani: al piano terra si trovano il salone, la sala da pranzo, le camere da letto e la cucina, mentre quello superiore è dedicato interamente ad un enorme guardaroba che accoglie la lussuosa collezione di abiti e accessori dell’imprenditrice digitale più famosa di questi tempi.

Sin dall’ingresso si respira il lusso che accompagna Chiara Ferragni e Fedez con tanto di tappetino rosso personalizzato con la scritta Ferragnez, modo in cui la coppia viene comunemente chiamata. All’interno della casa si trovano numerosi oggetti e mobili di design, ma il vero punto forte si trova all’esterno con una meravigliosa terrazza che guarda Milano dall’alto.

Chiara Ferragni e Marina Di Guardo: il rapporto con la mamma

Marina Di Guardo è la donna che ha ispirato in tutto e per tutto la fashion blogger: ovvero la sua mamma! Scrive e ha all’attivo alcuni libri e romanzi noir. Da lei Chiara Ferragni ha imparato ad apprezzare il gusto per lo stile e per il make up.

La donna ha sempre cercato di ispirare le sue figlie, pur essendosi rivelata una madre severa: “Molto severa. Sono orgogliosa di ciò. Nell’educazione dei figli ci vuole severità anche se non eccessiva. Ho dato delle regole oltre le quali non si andava“, aveva raccontato a Quotidiano.net.

La mamma-manager di Chiara le è stata accanto durante tutto il travaglio e i primi mesi di vita del piccolo Leone.

Il papà della biondissima influencer cremonese, Marco Ferragni, è un dentista, e lavora con la sorella Francesca.

Il patrimonio di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è conosciuta come influencer ma, nella realtà, è un’imprenditrice a tutti gli effetti: solo con ogni singolo post pubblicato sul suo profilo Instagram guadagnerebbe fino a 12 mila dollari e con questa cifra si posiziona al sesto posto nella classifica dei 10 influencer più ricchi al mondo.

Per la sua società, The Blond Salad, le cifre salgono vertiginosamente: nel 2016, infatti, avrebbe fatturato quasi 10 milioni di dollari. Si aggiungono poi tutte le sponsorizzazioni e i vari inviti che fanno crescere il conto in banca: solo per la Milano Fashion Week 2018 avrebbe guadagnato circa 120 mila euro.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.