Come confermato direttamente dalle parti, The Ferragnez 2 si farà e con importanti novità rispetto alla prima stagione!

Le prime cinque delle otto puntate complessive sono state caricate su Amazon Prime Video il 9 dicembre. Ma, quando ancora devono essere rilasciate le ultime tre, la mente dei fan corre a The Ferragnez 2. Quante e quali informazioni abbiamo in proposito? Proviamo a scoprirlo, passando in rassegna tutti i dettagli trapelati circa il secondo capitolo (già confermato) dello show incentrato sulla coppia più famosa e chiacchierata d’Italia.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

The Ferragnez 2: a quando l’uscita?

Lanciarsi in previsioni sulla data di uscita risulta abbastanza complicato. Del resto, è ancora fresco il rilascio della S1, perciò sentiamo di escluderne un rilascio in tempi brevi. Probabilmente toccherà aspettare almeno un anno, il che ci condurrebbe a ipotizzare la fine del 2022 come finestra di lancio. In attesa di ulteriori aggiornamenti, secondo Fedez si è tenuta la prima riunione della coppia con il proprio staff e quello del colosso on-demand per la S2.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/chiaraferragni/?hl=it

The Ferragnez 2: trama, cast e location

Delle delucidazioni sono giunte sempre grazie al rapper, intervenuto su Instagram l’8 dicembre con alcune comunicazioni senza dubbio stuzzicanti per tutti i sostenitori. La star della musica ha rivelato un particolare davvero degno di nota, inerente alla location. La produzione originale di Amazon Prime Video tornerà con una seconda stagione ambientata all’estero, in cui Fedez e Chiara Ferragni dovranno parlare inglese.

Per ora non si dispongono di notizie precise. Magari si troveranno negli Stati Uniti, dove fra l’altro è nato il piccolo Leone? Oppure nel Regno Unito, magari a Londra, una delle città socio-economicamente più vive al mondo? Così, su due piedi, sarebbe davvero azzardato sbilanciarsi. Attendiamo, perciò, fiduciosi di ricevere delle news dai diretti interessati. Perché su una cosa non ci piove: anche le prossime avventure avranno gli stessi protagonisti. Chissà, però, che non rappresenti l’occasione per conoscere meglio pure qualcuna delle persone vicine a Chiara Ferragni e/o alla dolce metà.

The Ferragnez 2: il trailer

Naturalmente, non esiste nessun tipo di trailer. Rifacciamoci, perciò, al teaser reso disponibile in prossimità della S1, visibile qui sotto:

Riproduzione riservata © 2021 - DG