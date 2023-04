Secondo un rumor circolato in rete l’ottava edizione del GF Vip potrebbe essere molto diversa rispetto alle precedenti.

Un’indiscrezione di Giuseppe Candela per Dagospia ha fatto luce su quelli che potrebbero essere i nuovi ed importanti cambiamenti previsti per l’ottava edizione del GF Vip. Secondo l’indiscrezione il programma tornerà ad essere più breve (le ultime due edizioni sono durate circa 5 mesi) e inoltre potrebbe essere caratterizzata da un cast “misto”, con concorrenti vip e nip.

Alfonso Signorini

GF Vip, l’ottava edizione: i cambiamenti

Alfonso Signorini ha recentemente confermato che sarà al timone dell’ottava edizione del GF Vip e, ora che la settima è giunta al termine, sembra che la macchina organizzativa per la nuova stagione del programma sia già partita. I rumor in circolazione parlano di un possibile cast misto composto da concorrenti famosi e non, e si vocifera anche che lo show tornerà ad avere una durata più breve rispetto alle ultime due edizioni (prolungate per oltre 5 mesi).

Al momento sulle voci in circolazione non sono emerse conferme e in tanti, tra i fan del programma, sono curiosi di saperne di più. Nel frattempo Sonia Bruganelli (che è stata opinionista nelle ultime due edizioni dello show) ha fatto sapere che non parteciperà per la terza volta al reality di Signorini.

