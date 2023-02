Futuro tutto da scrivere per Sonia Bruganelli e il GF Vip ma le intenzioni della donna sembrano essere abbastanza chiare.

Sonia Bruganelli e il GF Vip, un rapporto che potrebbe essere giunto al termine. Il condizionale è d’obbligo ma la decisione della moglie di Paolo Bonolis sembra essere stata presa e le sue parole a TV, Sorrisi e Canzoni lasciano poco spazio ad interpretazioni.

Sonia Bruganelli, addio al GF Vip

Sonia Bruganelli

Nel corso di una bella intervista a TV, Sorrisi e Canzoni a firma di Solange Savagnone, Sonia Bruganelli ha fatto il punto su questa edizione del GF Vip che ha visto sicuramente tantissimi spunti e polemiche.

Lei, opinionista accanto a Orietta Berti, ha sempre dato il proprio parere senza peli sulla lingua, motivo per cui tanti l’hanno apprezzata e, altrettanti, l’hanno spesso criticata.

Ad ogni modo pare che la donna potrebbe dire addio e non essere più sulla sua poltrona in futuro. A domanda diretta sulla questione, infatti, la bella Sonia ha risposto: “Credo sia il turno dei giovani. Spero che alcune ragazze uscite dal GF, come Soleil Sorge e Giulia Salemi, abbiano questa possibilità. Per loro è un mettersi in gioco senza la responsabilità della conduzione”.

Non una risposta definitiva, è vero, ma che fa comprendere come potrebbe non esserci spazio per lei in futuro.

Un passaggio anche sul momento più bello da lei vissuto in studio: “Quando in studio è venuta la mia famiglia. Le mie figlie Adele e Silvia, Paolo e mia madre, è stato molo carino”.

Durante l’intervista c’è stato modo di parlare anche della sua collega “di opinioni”, Orietta Berti con cui il rapporto sembra buono, cosa che ha aiutato a mantenere un clima sereno in studio.

Di seguito anche il post Instagram della donna con l’intervista rilasciata:

