Il curioso retroscena che riguarda Elodie e una sua vicina di casa. Ecco cosa è successo e il motivo scatenante della lite.

L’abbiamo vista a Sanremo con ‘Due’ e la possiamo trovare anche su Netflix con la sua docu serie. Stiamo parlando di Elodie che in una recente intervista a Radio Deejay aveva raccontato anche un curioso aneddoto di una lite avuta con una sua vicina di casa.

Elodie e la lite con la vicina di casa

Elodie

Se aveva fatto sorridere, e discutere, il retroscena di un faccia a faccia in aeroporto con un uomo con tanto di intervento della polizia, anche l’aneddoto della lite con la vicina di casa fa davvero parlare.

Elodie, infatti, ha raccontato cosa le era capitato con una signora: “Sento ticchettare di sopra, come se ci fosse la pioggia, ma era la vicina di sopra che camminava con i tacchi in casa. Mi sveglio, vado su da lei e le dico ‘Signora buongiorno. Scusi, può almeno la mattina non mettere i tacchi perché magari dormo’”.

La risposta della donna non è quindi piaciuta alla cantante: “Mi guarda e mi fa ‘Potevi comprare l’ultimo piano’”.

“Te lo giuro. L’ho guardata e non ci credevo. È stata talmente classista. In un altro momento, dopo questa risposta l’avrei presa per il collo. Poi mi sono immaginata tutta la sua vita con i figli ecc… Io non le ho detto niente. La prossima volta mi compro casa sua. Che le dovevo dire? Ho pensato. Faccio una festa pazza di notte, quando lei scenderà dirò ‘te potevi comprà na villa’. Una cosa del genere”.

Di seguito anche il post Instagram della cantante che fa riferimento alla sua docu serie:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG