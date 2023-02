Sta per arrivare il momento del parto per Aurora Ramazzotti che ha annunciato di dover fermarsi con gli allenamenti.

Si era ripromessa di allenarsi e provare a portare avanti ogni attività anche durante la gravidanza. Ma anche per Aurora Ramazzotti è arrivato il momento di dire stop e prendersi una pausa dalle sue attività per mantenersi in forma. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti lo ha comunicato ai fan su Instagram spiegando come per lei si tratti di una sorta di fallimento.

Aurora Ramazzotti, stop agli allenamenti in gravidanza

“Bisogna conoscere e ascoltare il proprio corpo e i propri limiti. Durante la prima parte della gravidanza ho visto altre persone che stavano affrontando la stessa esperienza e mi sono lasciata motivare da loro”, ha detto Aurora Ramazzotti presentando quello che, di fatto, sarà uno stop forzato agli allenamenti in gravidanza fino al momento del parto.

“Da quando ho iniziato a fare sport lo vivo davvero come una necessità. Riesco a sentirmi me stessa solo quando lo pratico. Infatti quando all’inizio della gravidanza ho dovuto smettere mi sentivo quasi alienata da me stessa”. E ancora: “Ora, però devo dirvi che è arrivato il momento di prendermi una pausa. Credetemi, per me è difficile ammetterlo anche solo a me stessa. Mi sento come se stessi in qualche modo fallendo. Chi fa sport conosce la sensazione”.

La decisione presa è corretta ma Auri non la sta vivendo bene: “So che è la cosa giusta da fare, ma lo vivo un po’ come un fallimento verso me stessa, e la promessa che mi ero fatta di allenarmi fino alla fine. Ho visto donne che fino all’ultimo giorno si sono allenate. Mi fermo qui e passerò il restante tempo sul divano, resterò tranquilla, magari mi farò qualche passeggiatina. Detto questo, non vuol dire che chi può continuare ad allenarsi non possa farlo”.

