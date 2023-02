Massimo Giletti si racconta. Gli amori, il rapporto con il mondo femminile e un sentimento che dura da 10 anni per una donna. Il conduttore ha parlato a Belve con Francesca Fagnani spiegando la sua situazione sentimentale e scherzando anche su quella che pare essere la sua attuale relazione “misteriosa” con un particolare riferimento alla nota vicenda Mark Caltagirone che aveva coinvolto Pamela Prati.

Nelle anticipazioni che arrivano dell’intervista è possibile scoprire alcuni passaggi sul lavoro: “Lasciare la Rai è stato un dolore profondo ma a volte non esserci è un valore: fai delle scelte. Devo dire grazie a chi mi ha costretto ad andare via, nelle tempeste si costruiscono le persone”.

Se si tratti di una questione di soldi e sull’eventuale ritorno in Rai: “Il denaro non è mai stato importante, l’importante è la libertà. Essere liberi è la cosa fondamentale”.

Passando poi alla vita privata e al rapporto con le donne, la Fagnani ha scherzato con Massimo Giletti stuzzicandolo: “Si parla di un amore nascosto da 10 anni. Ma esiste o è tipo Mark Caltagirone?”, ha detto la conduttrice facendo riferimento al famoso caso del fidanzato che non esiste di Pamela Prati.

Il presentatore ha risposto: “Esiste, esiste (ride ndr)”.

E sulle donne e su come lui si sia comportanto nel tempo con il mondo femminile: “Io sono stato molto disonesto. La difficoltà è che uno è sempre alla ricerca e la ricerca comporta dei tradimenti. La tendenza infermieristica delle donne, nel senso ‘lo curo’…”. E poi la chiusura: “Ma Giletti è incurabile”.

Di seguito anche una parte dell’intervista pubblicata in un post Twitter da Davide Maggio:

