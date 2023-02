Tornano rumors sul rapporto tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Che ci sia di nuovo crisi tra i due? Alcuni indizi…

Si torna a parlare di crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino e un sommarsi di eventi, e di indizi, potrebbero portare alla conclusione che tra i due le cose non stiano andando proprio a gonfie vele. In modo particolare sui social ci sono alcuni indizi che farebbero pensare appunto ad un momento non ottimale per l’argentina e il conduttore.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi?

Belen Rodriguez

Si vocifera, come anticipato, di una possibile nuova crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Nulla di certo, va detto, ma alcuni dettagli che arrivano dai social potrebbero portare a pensare che sia davvero così.

In pratica è dalle vacanze di Natale e Capodanno che di loro, come coppia, non ci sono contenuti. Sebbene abbiano deciso di affrontare la loro “relazione bis” in modo meno social e con maggiore privacy, stupisce come dal nulla sia completamente sparito ogni possibile riferimento a loro insieme.

Inoltre, un dettaglio non è passato inosservato. La recente morte di Maurizio Costanzo ha toccato entrambi che, in modalità diverse, erano legati al giornalista e conduttore oltre che ad una profonda amicizia con Maria De Filippi, ora vedova.

Alla camera ardente per il presentatore si è visto solo De Martino che era senza l’argentina. L’ex ballerino di Amici è rimasto alcuni minuti nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma, ha fatto le condoglianze ai parenti di Costanzo e poi è andato via. Il tutto, come detto, senza la sua dolce metà che non sembra essersi vista neppure durante il funerale il giorno dopo.

Staremo a vedere se ci saranno aggiornamenti sul loro conto in questi giorni.

Di seguito, invece, il momento in cui De Martino si è presentato alla camera ardente di Costanzo condiviso su Twitter dall’account @localteamtv:

