Prima di fare il ballerino e diventare il marito di Belen (ora ex) ha fatto dei mestieri veramente improbabili: tutto su Stefano De Martino.

Nato il 3 ottobre del 1989 sotto il segno della Bilancia, Stefano De Martino ha conquistato il piccolo schermo dapprima come ballerino di Amici di Maria De Filippi, e a seguire il suo fascino e la sua bravura lo hanno portato ad essere uno dei mentori di Selfie, uno dei capitani di Los Pequenos Gigantes e anche inviato speciale per L’Isola dei Famosi 2018.

Ma quello che interessa di più ai suoi fan sono soprattutto le storie d’amore del sensuale ballerino, che dopo una storia travagliata con Emma Marrone è diventato uno degli uomini più invidiati d’Italia legandosi a Belen Rodriguez, da cui si è separato due volte, l’ultima nel 2020! Scopriamo di più su Stefano De Martino: dai tatuaggi… alle crisi sentimentali!

Chi è Stefano De Martino in 6 curiosità

– Ha dedicato un tatuaggio alle donne che sono state più importanti per lui: per Emma Marrone si è fatto tatuare una E sul collo, mentre con Belen ha condiviso un tatuaggio con la scritta Io e Te. Tra i suoi numerosi tatuaggi ci sono le cifre 861 10 79, e cioè il numero di telefono del bar di suo nonno a Torre Annunziata, luogo in cui ha trascorso l’infanzia.

– Sa sciare e gli piace andare sullo snowboard; inoltre, sa andare in skateboard e suonare la chitarra.

– È estremamente legato a sua sorella Adelaide, anche detta Ady che posta spesso foto in sua compagnia.

– Prima di sfondare come ballerino ha fatto i più disparati mestieri tra cui il cameriere e il fruttivendolo, mettendo così da parte il denaro necessario per pagarsi le lezioni di danza, sua vera passione da sempre.

– Il giorno più bello della sua vita è stato quello della nascita di suo figlio Santiago, il 09 aprile 2013. Lui era giovanissimo (aveva solo 23 anni) ma desiderava ardentemente un bambino, così da poter avere con lui un rapporto quasi d’amicizia una volta adulto.

Dopo la nascita di Santiago ha abbandonato per alcuni mesi Amici, per poter stare di più accanto alla sua famiglia.

– La scelta del nome di Santiago è stata quasi un segno del destino per lui e per Belen. La showgirl, mentre era incinta, lo propose a Stefano che in quel momento stava leggendo Il Cammino di Santiago: per questo hanno deciso di chiamare così il bambino!

Stefano De Martino: vita privata

Nel 2012 Stefano De Martino si è fidanzato con Belen Rodriguez, dopo un colpo di fulmine nato grazie a un incontro fortuito nei corridoi di Amici. A distanza di un anno (e cioè nel 2013) i due hanno avuto il figlio Santiago e pochi mesi dopo sono convolati a nozze (il 20 settembre 2013, nel giorno del compleanno di Belen).

Belen Rodriguez Stefano De Martino

La loro storia d’amore, ai tempi, aveva fatto molto scalpore: quando conobbe Belen, infatti, Stefano era impegnato con la cantante Emma Marrone. Anni dopo, lui ha raccontato a Chi: “So di aver creato dispiaceri, e ne ho creati parecchi, ma mai con intenzioni cattive. Credo di aver lasciato brutti ricordi, ma anche qualcosa di buono“.

Nel 2015 i due si sono separati. Poi, tra il 2018 e il 2019 i ben informati iniziarono a parlare di un riavvicinamento e nel corso della vacanza che ha visto i due insieme al piccolo Santiago in Marocco subito dopo Pasqua 2019, l’ufficialità del ritorno insieme! Un storia a quanto pare destinata a finire visto che nel 2020 è arrivata la seconda separazione.

Nell’estate del 2020 viene paparazzato in barca in compagnia di Mariana Rodriguez.

Dove abitava Stefano con Belen?

Prima della separazione la coppia abita a Milano insieme, in uno splendido attico da 150 mq in stile orientale, tra statue di Budda, paralumi, candelabri e… una collezione di farfalle!

I colori della casa sono neutri, dal divano classico sui toni del grigio, al bellissimo camino nero; unica eccezione, una parete verde opale che crea un atmosfera allegra.

Infine, i mobili sono in legno scuro in netto contrasto con la boiserie bianca.

Quanto guadagna Stefano De Martino?

Secondo Spy Magazine, come dj, intascherebbe circa 15 mila euro a set. Sempre molto schivo e riservato Stefano De Martino, ha raccontato di stare sotto alle luci dello spettacolo solo per denaro:

“Faccio questo lavoro per soldi, se domani scoprissi che vendere gomme all’ingrosso mi fa guadagnare di più e vivere bene, io farei molto volentieri a meno della fama“, raccontò a Vanity Fair.

Inoltre, essere stato il marito di Belen, non lo ha mai favorito nel corso della sua carriera: anzi, lo svantaggiato!

