Stefano De Martino e Mariana Rodriguez in barca insieme

Mariana Rodriguez, modella venezuelana, avrebbe messo gli occhi su Stefano De Martino? I due si trovano in vacanza insieme.

Lbelle donne, a Stefano De Martino, sono sempre piaciute. Il conduttore di Made in Sud, dopo essersi difeso dal gossip che l’ha visto protagonista, sembra che abbia catturato le attenzioni di un’altra donna. In verità è il caso di dire di un’altra Rodriguez. Stiamo parlando di Mariana, modella venezuelana, anche lei fresca di rottura dall’ex fidanzato Simone Susinna, ex concorrente dell’Isola dei Famosi.

Stefano De Martino: adesso tutti lo vogliono

La natura da latin lover di Stefano è ormai cosa nota. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, infatti, ha sempre fatto strage di cuore, nonostante sia sempre stato allergico al gossip. Ultimamente, però, le notizie su di lui si sprecano.

Dopo il gossip, smentito con Alessia Marcuzzi, è la volta del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, che ha paparazzato l’ex marito di Belen Rodriguez in compagnia di un’altra donna.

Le foto, inoltre, riprendono un De Martino intento a inviare un messaggio o a telefonare qualcuno, mentre sulla barca insieme a lui c’è un’altra Rodriguez: Mariana.

Anche questa volta i due sono solo amici? Molto probabile, sembra infatti che Stefano sia concentrato esclusivamente sulla sua carriera e nel caso ha ammesso di non voler più mettere in piazza la sua vita privata.

Stefano De Martino ha dimenticato Belen?

Il conduttore di Made in Sud sembra che abbia superato la fine della sua relazione con l’ex moglie Belen. Dopo un anno, da quando avevano deciso di riprovarci, i due hanno deciso di prendere strade diverse.

Secondo alcuni rumors la causa è da attribuire ai diversi tradimenti da parte di Stefano, anche se non c’è nulla di confermato. Attualmente il conduttore napoletano si gode il mare e il relax in vista della prossima stagione televisiva.

