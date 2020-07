Asia Argento svela: “Salvata da Barbara D’Urso”

Asia Argento quasi in bancarotta è stata salvata dalla conduttrice Mediaset che con le ospitate le ha permesso di pagare il mutuo della sua casa.

Asia Argento in piena crisi economica ha rischiato davvero grosso e lo ha confessato durante un’intervista a Il Fatto Quotidiano. Dopo l’accusa di molestie sessuali di Jimmy Bennet che le ha tolto la possibilità di partecipare come giudice a X Factor, Asia se l’è vista davvero brutta fino a che Barbara d’Urso non l’ha chiamata nella sua trasmissione, permettendole così con quelle ospitate di utilizzare il cachet per le rate del mutuo della sua casa.

Asia Argento salvata da Barbara D’Urso

L’accusa di molestie l’ha messa in ginocchio, non ha paura a confessarlo a Il Fatto Quotidiano con queste parole: “In un mondo di maiali viene cacciata una donna perché un quasi 18enne dichiara che l’ho stuprato. Anche meccanicamente è una barzelletta”. Poi racconta di un periodo buio, dove è stata sul punto di vendere la casa perché non riusciva a pagare il mutuo.

Barbara D’Urso e Asia Argento

“Devo ringraziare Barbara D’Urso e i programmi come i suoi se mi sono ripresa, altrimenti ero finita. Sono stata costretta a metterci la faccia”. Le comparsate e gli inviti come ospite le hanno salvato la casa e così è riuscita a rifiorire.

Da Barbara D’Urso a Pechino Express

Durante l’intervista al giornale ha raccontato di un altro programma dove ha partecipato come concorrente: Pechino Express su Rai2. Asia Argento ha fatto coppia con l’amica Vera Gemma, ma la loro avventura è durata molto meno del previsto a causa di un infortunio che l’ha costretta a ritirarsi prima della fine del gioco.

“Io mi ero preparata per 5 mesi con Vera e sono durata 5 giorni – ha raccontato Asia -. Mi sono rotta il ginocchio, ma anche due dita. Nessuno mi credeva perché non piangevo. Non mi prendevano sul serio perché non frignavo, io il dolore lo so incamerare“.

