Belen Rodriguez e Nina Moric: pace fatta a Capri

Belen Rodriguez e Nina Moric avrebbero fatto pace a Capri. Le due, ospiti dell’Anema e Core, hanno cantanto e ballato insieme tutta la notte.

La “guerra” fra Belen Rodriguez e Nina Moric è finalmente conclusa? Sembrerebbe proprio di sì. A rivelarlo, infatti, è stato Dagospia che ha parlato di come lei due donne, ex di Fabrizio Corona, abbiano trascorso una serata insieme a Capri. Il locale galeotto, inoltre, è stato il celebre Anema e Core dell’isola, dove entrambe le due donne erano ospiti.

Belen e Nina a Capri tra canti e balletti

Nina Moric, in vacanza sull’isola di Capri si è lasciata andare a un medley di canzoni all’interno dell’Anema e Core, celebre ristorante dell’isola. Presente alla serata anche Belen Rodriguez, in vacanza con gli amici e il figlio Santiago. Per l’occasione, inoltre, le due donne hanno deciso di seppellire l’ascia di guerra e hanno cominciato a cantare insieme, a squarciagola, e a ballare.

Il tutto è accaduto sotto gli occhi increduli dei presenti che mai avrebbero immaginato un riavvicinamento tra le due donne. Per chi non lo ricordasse, in passato Nina e Belen non hanno mai avuto un buon rapporto, anzi. Spesso la Moric, infatti, ha querelato Belen finendo anche in tribunale. Adesso sembra che tutti i dissapori siano stati messi da parte.

Nina Moric Belen Rodriguez

Belen Rodriguez: l’estate senza Stefano De Martino

Non è un estate fortunata, questa, per Belen Rodriguez fresca di rottura dall’ex marito Stefano De Martino. Dopo i presunti casi di tradimento, prontamente smentiti dal conduttore di Made in Sud, la Rodriguez si sta dedicando alla famiglia e al figlio Santiago.

Secondo sempre il sito di Dagospia, infine, sembra che la Rodriguez abbia scoperto del tradimento del suo ex marito, con la conduttrice Alessia Marcuzzi, tramite l’Ipad stesso di De Martino.

Ma sarà davvero così? Nel frattempo Belen avrebbe un nuovo corteggiatore, Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano con cui avrebbe trascorso proprio le vacanze nell’isola di Capri.