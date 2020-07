Platinette: “La legge contro l’omofobia? Una p*****ata colossale”

Ospite nel programma La Verità Platinette si è scagliato, duramente, contro il ddl Zan, la legge contro l’omofobia che dovrà essere approvata prossimamente. Web in rivolta.

Platinette, durante un’intervista rilasciata al programma La Verità, ha deciso di esprimere il proprio pensiero sulla legge contro l’omofobia, parlando anche degli LGBT. “La legge contro l’omofobia? Una p*******a colossale”. Sono bastate queste poche parole per creare una vera e propria rivolta nel mondo del web, in molti infatti proprio non hanno gradito le affermazioni di Mauro Coruzzi.

Platinette contro il mondo arcobaleno

Per alcuni sembrerà strano ma Platinette, spesso, si è schierato contro il mondo arcobaleno e contro le unioni civili. Lui stesso, infatti, ha ammesso:

“Bella la vita di chi vive nel suo agio dorato e certe discriminazioni non lo toccano da vicino. Questo egoismo fa proprio schifo. [..] Mi annoia l’idea di dover limitare ancora una volta l’ironia, il linguaggio non convenzionale. Se dico a una persona “sei proprio una finocchia persa”, che cosa c’è che non va? Ci sono famiglie orrende, nuclei familiari imbarazzanti ma perché non si può fare il family day se altri sfilano nel gay pride? E non sopporto il vittimismo, il piagnisteo continuo degli Lgbt“.

Platinette e le unioni civili

Il conduttore e opinionista tv, durante un’intervista rilasciata nel programma La verità ha deciso di affermare, senza filtri, tutto quello che realmente pensa. Dopo aver ammesso di non essere d’accordo con il ddl Zan, la legge contro l’omofobia ha deciso di ribadire anche quello che pensa delle unioni civili.

“Nelle coppie dello stesso sesso che si sono sposate, e ne conosco tante, non vedo l’esigenza di diventare genitori. Sembra più un mantra, implacabile, solo delle persone famose e benestanti. Credo che il fallimento delle unioni civili sia dovuto in buona parte al poco interesse che gli omosessuali, più di altri, avvertono per il mantenimento di un contratto scritto. Che bisogno hanno del matrimonio, quando i rapporti omosessuali sono poliamorosi?”

