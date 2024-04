L’annuncio di Michelle Hunziker che ha preso parte all’apertura del primo negozio a Milano del suo brand di beauty e non solo.

Aspettava con ansia questo giorno e in queste ore, Michelle Hunziker ha voluto festeggiare con i propri fan l’apertura del primo negozio del suo brand a Milano. La svizzera, sui social, ha condiviso alcune foto direttamente dal punto vendita, il primo PopUp store del suo Goovi.

Michelle Hunziker, la gioia per l’apertura del negozio

MIchelle Hunziker

“Sono così felice che non immaginate”. Ha esordito in questo modo nelle scorse ore la bella Michelle parlando con i fan e facendo sapere tramite le proprie stories su Instagram come stesse inaugurando il primo PopUp store del suo brand.

Il negozio si trova all’interno della stazione: “Che bello! Stupendo!”. Con grande entusiasmo e un super sorriso, la Hunziker ha poi proseguito: “Ci sono tutti i prodotti, anche le ultime novità, se partite, passate di qua. Le nostre ragazze vi daranno i consigli che vi servono su ogni cosa”.

In passato, a Vanity Fair, la donna aveva parlato di questo suo progetto: “Goovi (ovvero Good Vibes ndr) non è solo un brand ma una filosofia di vita. Non ho la pretesa di cambiare l’esistenza delle persone, ma solo di strappare un sorriso alle donne

Le foto e l’invito

Dopo aver mostrato i primi momenti dell’inaugurazione, la svizzera ha poi condiviso un post rimarcando l’invito ad andare nel PopUp store per scoprirne di più: “Che emozione! Il nostro primo PopUp store di Goovi! Fino al 28 maggio ci trovate in Stazione Centrale a Milano. Venite a trovarci e a provare i nostri prodotti di make-up e quelli per il vostro benessere… in & out! Trovate anche tutte le ultimissime novità”, ha detto con grande gioia la conduttrice.

Di seguito anche un post Instagram della donna con gli scatti dallo store: