Avvistamento particolare per Fedez che a Milano è stato paparazzato in compagnia di una ragazza prima di una serata in discoteca.

Dopo il viaggio in America per il Coachella, Fedez è rientrato a Milano e tra i vari impegni di lavoro, eccolo godersi, in un certo senso, la vita da single. Al netto dei rumors che vorrebbero lui e Chiara provare una reunion, pare che il rapper abbia deciso di lasciarsi andare a qualche momento di totale libertà come quello ben documentato dalle telecamere e dai fotografi del settimanale Chi.

Fedez, l’avvistamento con una ragazza

Fedez

Il settimanale Chi, come detto, è riuscito a pizzicare Fedez in una delle sue serate da single a Milano. Il rapper è stato paparazzato in compagnia di una misteriosa ragazza e in breve le immagini hanno fatto il giro del web. La rivista ha rivelato i dettagli della serata che il cantante ha trascorso non solo con questa persona ma anche con alcuni amici cosa che, quindi, farebbe pensare ad una semplice amicizia con la donna in questione.

Da quanto si apprende, Federico avrebbe fatto tappa a Casa Cipriani Milano, un esclusivo locale dove possono accedere soltanto i soci e, dopo, si sarebbe recato all’Armani Privè. Stando a quanto si legge il rapper sarebbe arrivato alla discoteca con la sua nuova auto, una Ferrari, al bordo della quale ci sarebbe stata appunto questa misteriosa ragazza che, però, sarebbe solo un’amica.

Dopo la discoteca…

Al termine della festa nei vari locali, Federico avrebbe fatto rientro nella sua nuova casa ma non da solo. Pare, infatti, che con lui ci fossero anche due donne e due amici. Il cantante tuttavia non ha potuto fare a meno di notare i paparazzi che lo seguivano ma, anziché cercare di allontanarli, li avrebbe salutati con la mano senza particolari tensioni e problemi.

Di seguito anche un recente post Instagram del rapper: