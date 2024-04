Curiosa foto social per Rebecca Staffelli e Greta Rossetti che si sono mostrate in un selfie del passato che risale a 15 anni fa…

Si conoscevano prima del Grande Fratello Greta Rossetti e Rebecca Staffelli. Almeno questo sembra essere quanto trapelato dalle dirette interessate che, in queste ore, hanno condiviso un selfie del passato risalente addirittura a 15 anni fa…

Rebecca Staffelli e la foto con Greta Rossetti

Rebecca Staffelli

Attraverso le loro stories Instagram, prima la Rossetti e poi la Staffelli hanno condiviso una curiosa foto di due ragazze con la scritta: “15 anni dopo…”. Sembra essere chiaro, quindi, come le due protagoniste dello scatto siano proprio loro.

Le due giovani, all’epoca avranno avuto circa una decina d’anni, forse qualcosa in più, e sui social hanno voluto ricordare quel periodo. Successivamente, entrambe si sono riviste e hanno deciso di rifare lo stesso scatto ma attualizzato ad oggi.

Pare, quindi, che le due si conoscessero già prima dell’ultima edizione del Grande Fratello quando Greta è stata concorrente e la bella Rebecca, opinionista social.

Le reazioni del web

La foto delle due ragazze ha generato subito tantissime reazioni. Infatti, il loro rapporto è stato spesso fonte di discussione sul web visto che in molti hanno più volte sottolineato come la Staffelli non avesse mai preso particolari posizioni negative contro la Rossetti.

Per molti utenti, ora, ecco la spiegazione. Le due si conoscevano da prima e, forse, erano pure molto amiche. Staremo a vedere se le due ragazze vorranno dire qualcosa a tal proposito o se lasceranno il web parlare e basta.

Ad ogni modo non sembra che le giovani abbiano fatto qualcosa di così strano, anche se diversi utenti hanno già parlato di favoritismi e “grande tutela”.

Di seguito anche uno dei tanti post su X con i pensieri di alcuni utenti: