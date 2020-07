Chi è Gianmaria Antinolfi, l’uomo accostato a Belen dopo Stefano De Martino

Il gossip è impazzito per lui all’alba di una rovente estate 2020, ma cosa sappiamo di Gianmaria Antinolfi? Ecco tutto quello che abbiamo scoperto sul suo conto, dalle origini in poi…

Gianmaria Antinolfi è l’uomo che ha fatto impazzire le cronache rosa nel 2020 per la sua vicinanza a Belen Rodriguez, dopo la (seconda) crisi coniugale esplosa tra la showgirl argentina e Stefano De Martino. Vi sveliamo chi è e cosa fa nella vita di tutti i giorni, tra biografia e chicche di vita privata.

Chi è Gianmaria Antinolfi e dove vive?

Classe 1985, Gianmaria Antinolfi è originario della Campania ed è un noto imprenditore attivo nel settore moda e lusso. Non è chiaro dove vive (secondo alcuni risiederebbe a Napoli), ma si sa per certo che ha fatto gola alle cronache rosa per il suo rapporto con Belen Rodriguez.

“Fashion and luxury” è l’intestazione che domina il suo profilo Instagram, uno scrigno virtuale praticamente blindato e impenetrabile. Della sua biografia, tantissimo resta fuori dal fuoco dei riflettori, e la sua identità apparentemente “misteriosa” è uno dei tratti dominanti che scatena ancora più curiosità da parte dei media…

Belen Rodriguez

Dal punto di vista professionale, il perimetro dell’attività in cui opera Gianmaria Antinolfi appare più nitido di tutto il resto che riguarda la sua esistenza. Si sa, infatti, che è immerso nell’importante ruolo di sales director fashion per il Caravel Pregiate Spa e il France Croco, parte del gruppo che orbita intorno a nomi colossali come Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Boucheron, Alexander McQueen…

La vita privata di Gianmaria Antinolfi

Come tantissime altre sfumature della sua identità, anche la vita privata di Gianmaria Antinolfi sembra avvolta dalla più fitta cornice di mistero. Non è dato sapere, neppure tramite social, se il suo cuore batta per una fidanzata e se i rumors esplosi sulla sua presunta liaison con Belen siano fondati o meno…

Gianmaria Antinolfi e Belen Rodriguez

Il gossip sulla presunta fiamma di passione tra l’imprenditore partenopeo e la showgirl argentina più famosa e osservata d’Italia è esploso nelle stesse ore in cui la crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino avrebbe raggiunto la sua fase più cruda.

Stando a quanto emerso tra carta stampata e web, dopo la bomba sganciata da Dagospia su un presunto flirt, Gianmarco Antinolfi avrebbe trascorso con lei (e altri amici) un intenso weekend sotto il sole e le stelle di Capri, finendo così per imporsi come il potenziale nuovo fidanzato della conduttrice dopo la nuova rottura con l’ex ballerino di Amici.

