Alla scoperta di Francesco Perillo: tutto quello che sappiamo sul fratello di Gianmaria Antinolfi, il concorrente del GF Vip 2021.

Uno dei protagonisti dell’edizione 2021 del Grande Fratello Vip è senza dubbio Gianmaria Antinolfi, il giovane imprenditore originario della Campania ed attivo nel settore moda e lusso. Era già noto alla cronaca rosa italiana per i suoi flirt (o presunti) come quello con la showgirl argentina Belen Rodriguez ma all’interno del reality show di Alfonso Signorini, Gianmaria è stato più volte al centro dell’attenzione. A varcare la porta rossa della casa più spiata d’Italia è arrivato poi a sorpresa anche suo fratello Francesco. Oggi proviamo a raccontarvi tutto quello che siamo riusciti a scoprire su di lui e sulla sua vita privata.

Chi è Francesco Perillo

Francesco Perillo è il fratello di Gianmaria Antinolfi. I due non hanno lo stesso cognome perché sono nati dalla stessa madre ma da padre diverso e nonostante ciò però, sono molto legati. Sulla biografia di Francesco al momento non abbiamo informazioni precise ma è noto che ha origini napoletane anche lui e che nella vita svolge la professione di chirurgo odontoiatrico in uno studio situato a Napoli.

Come si legge sulla biografia del sito ufficiale dello studio dentistico, Francesco Perillo ha conseguito la laurea con lode e dignità di stampa in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli. Nel corso della sua professione ha frequentato anche numerosi e importanti corsi per tutto quello che concerne la parodontologia, nel 2019 ha pubblicato un articolo sulla rivista Materials, è diventato socio della International Piezosurgery Academy e dal 2020 svolge anche il ruolo di formatore per colleghi odontoiatri ed igienisti dentali.

Francesco Perillo, vita privata

Per quanto riguarda invece la vita privata di Francesco Perillo sappiamo che il chirurgo odontoiatrico è molto attivo sui social ed in particolare su Instagram. E proprio osservando attentamente il suo profilo pare che sia legato sentimentalmente da tempo ad una ragazza che si chiama Angela ma non abbiamo alcuna informazione su di lei.

Francesco Perillo, 3 curiosità

-E’ un grande appassionato di viaggi.

-Ama gli animali ed ha anche un cane.

-Fra i suoi sport preferiti c’è il basket.

