Tutto su Caparezza: la carriera del rapper e la misteriosa vita privata. Dai successi che lo hanno reso famoso nel mondo del rap alle sue passioni.

Caparezza è uno dei rapper e cantanti più apprezzati dai primi anni del 2000 in avanti, capace di reinventarsi nel corso degli anni e delle canzoni, fornendo sempre delle novità in campo musicale. In realtà anche prima faceva musica solo che si firmava con un altro pseudonimo, ma poi è arrivato il successo nel 2003, con la famosa canzone Fuori dal tunnel. In poco tempo grazie alle sue rime taglienti e alla sua capigliatura esplosiva è diventato uno dei volti più noti del panorama italiano. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Caparezza, biografia e carriera

Nato il 9 Ottobre 1973 a Molfetta, Michele Salvemini, il suo vero nome, poi conosciuto come Caparezza. Dal 1995 al 1998 intraprende la carriera di autore di canzoni, presentandosi come Mikimix, pseudonimo con cui parteciperà anche al Festival di Sanremo sia nel 1996 che nel 1997.

Prima di diventare Caparezza Michele Salvemini ha condotto il programma musicale Segnali di fumo, in compagnia di Paola Maugeri.

Nel 2003 pubblica l’album Verità supposte, trainato dal singolo Fuori dal tunnel, che lo rivela al grande pubblico. In seguito realizza altri dischi, sempre rinnovando il suo stile ed esplorando molti lati di sé e della sua musica. Alcune di queste canzoni sono contenute negli album: Habemus Capa (2006), Le dimensioni del mio caos (2008), Il sogno eretico (2011), Museica (2014), Prisoner 709 (2017) e Exuvia (2021). Ha anche duettato con molti artisti, come Daniele Silvestri.

8 curiosità su Caparezza

– Il suo film preferito è Fantasia di Walt Disney.

– Il padre del rapper era anche lui un musicista, e suonava in una band.

– Zelig Circus fu l’unica trasfmissione ad ottenere il permesso di utilizzare il successo Fuori dal tunnel, per la sigla del programma. In cui tra l’altro compariva proprio il rapper.

– Originariamente il suo sogno era quello di fare il fumettista.

– Si dichiara agnostico.

– Ha un carattere introverso, anche se sul palco non lo dimostra. Le sue passioni sono film, libri, musica e videogiochi.

– Soffre di acufene, una fastidiosa malattia che porta a sentire dei fischi nelle orecchie.

– Oltre a cani e gatti, come ha rivelato a Focus, ha anche dei ragni come animali domestici.

Caparezza, la vita privata

Il rapper è assolutamente riservato sulla propria vita privata, ma durante un suo concerto ha dichiarato in pubblico di condividere la propria camera da letto con il cantante Diego Perrone, con cui collabora dal 2002.

La sua dichiarazione è avvenuta con tale naturalezza da lasciare l’onda mediatica a metà tra la burla e lo scoop veritiero. Sulla presunta coppia non si hanno ulteriori rivelazoni, a parte questo Caparezza si è sempre dichiarato bisex e favorevole alle unioni gay. Si parlava anche di una potenziale fidanzata per Caparezza, in particolare una ragazza di nome Adriana, ma non si è mai saputo niente di più specifico.

Ha un profilo Instagram, anche se posta solo ed esclusivamente sulla sua musica e sul suo lavoro. Vive a Molfetta, a quanto pare in uno scantinato tra la statale che porta a Terlizzi. Non si hanno informazioni sui suoi guadagni.