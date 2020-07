Tutto su Belen Rodriguez, l’argentina che ha stregato l’Italia

Non solo showgirl ma anche regina del gossip: scopriamo di più su Belen Rodriguez, dalla fantomatica farfallina alle sue storie d’amore molto discusse!

Belen Rodriguez è nata il 20 settembre 1984 (Vergine) a Buenos Aires, dove ha esordito come modella e indossatrice, ma la sua fortuna l’ha fatta in Italia: la sua bellezza travolgente e gli scandali legati alle sue storie d’amore ne hanno fatto una vera e propria regina del gossip, e grazie alla diffusione dei profili social ogni singolo dettaglio della sua vita privata è stato sulla bocca di tutti.

All’anagrafe si chiama Maria Belen Rodriguez Cozzani ed è figlia di genitori di origini italiane, per la precisione provenienti da La Spezia. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla showgirl: dagli eccessi ai successi!

La vita privata di Belen Rodriguez: Iannone, Corona e…

Intervistata da Simona Ventura nel 2017 ha raccontato di aver avuto solo 4 fidanzati: “Sai quanti uomini ho avuto nella vita? Dieci. Sono pochi rispetto ai ‘no’ che ho detto. In realtà ho avuto solo quattro fidanzati, siamo sotto la media. Pensa che sono andata in discoteca per la prima volta a 17 anni e ho fatto l’amore a 18“.

Ma è indubbio che le sue storie d’amore abbiano tenuto banco per anni nel panorama del gossip italiano. Corona, De Martino (suo marito dal 2013 al 2015 e poi dopo 4 anni di nuovo suo compagno di vita, dal 2019, prima della separazione del 2020), ma poi anche una relazione abbastanza importante con Andrea Iannone. Prima di loro, ricordiamo anche il calciatore Marco Borriello, oggi suo ottimo amico.

Nel luglio del 2020 viene paparazzata in barca con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi.

Dal 2009 al 2012 ha avuto una relazione con il discusso fotografo di paparazzi Fabrizio Corona, che ha definito la loro relazione “come quella di Bonnie e Clyde”.

Secondo Fabrizio Corona, Belen deve a lui il suo successo: “Quando si è messa con me era una ragazzina argentina che cercava spazietti in tv e sui giornali di gossip. Ora è la donna più amata e celebrata dello spettacolo italiano“, ha spiegato l’uomo in un’intervista al suo giornale, Corona Magazine.

Le loro sregolatezze e gli scandali hanno riempito le testate giornalistiche per anni, ma la storia è terminata quando nella vita della showgirl argentina è improvvisamente entrato un altro uomo, Stefano De Martino.

“La prima volta che l’ho visto, non ho più sentito le gambe. E pensare che non credevo al colpo di fulmine”, ha raccontato a Chi. Una volta rientrata a Milano, è stata subito chiara con Fabrizio e gli ha detto: “Mi piace un altro. Non so che cosa fare“. Ha lasciato passare una settimana, al termine della quale non aveva più alcun dubbio…

Stefano De Martino, Belen Rodriguez e il matrimonio

Il 20 settembre 2013 (il giorno del suo compleanno) Belen sposa Stefano De Martino (di 5 anni più giovane di lei), conosciuto negli studi di Amici di Maria De Filippi, e con cui inizia immediatamente una passionale storia d’amore, coronata dalla nascita del loro bambino, Santiago, nato (il 9 aprile 2013 a Milano) pochi mesi prima delle nozze.

Il matrimonio si è celebrato a Villa Giannone, con 70 bodyguard: lei in bianco, lui in blu, l’ha aspettata all’altare con Santiago in braccio. Se mai dovessero sposarsi di nuovo, sarebbe una cerimonia per pochi amici: nulla di sfarzoso come la prima volta.

L’amore con De Martino naufraga nel 2015 e dopo alcune polemiche e frecciatine in TV, la showgirl e l’ex marito riescono a recuperare un rapporto pacifico: “Io con Stefano ho cercato di recuperare il rapporto fino a dove e quando ho potuto. Non ci sono riuscita. Poi, dopo un naturale momento di distanza tra noi, per il bene di nostro figlio il buon senso ha avuto la meglio sulle acredini“, ha raccontato Belen a Oggi.

Tuttavia, i fan hanno sperato fino all’ultimo in un loro ritorno di fiamma e, a inizio 2019 gli scatti di Chi hanno documentato quello aveva tutte le sembianze di ritorno di fiamma. Nel marzo dello stesso anno qualcuno parla di bacio appassionato… Poi ad aprile l’ufficialità: Belen e Stefano sono tornati insieme.

A Verissimo, a marzo 2020, Belen ha raccontato la sua ritrovata felicità: “Si può perdonare, anche se è difficile, e si può ricominciare“. Gli anni in cui sono stati lontani sono stati molto difficili per la showgirl: “Per tre anni ho veramente smarrito me stessa. […] Ho fatto fatica a ritrovare persino la voglia di svegliarmi alla mattina. Ero veramente molto triste“.

Nell’estate del 2020 ancora una crisi che stavolta sembra definitiva: i due si separano e vengono paparazzati in dolce compagnia.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone

Nel 2016, dopo la separazione con De Martino, Belen inizia una relazione con il pilota Andrea Iannone, amico del fratello Jeremias, con cui va a convivere a Lugano in Svizzera.

Iannone, in un’intervista a Riders Magazine ha raccontato il loro primo incontro: “Non me la sono andata a cercare. Però la prima volta che l’ho vista e che c’ho parlato sono impazzito, mi ha colpito la sua fragilità, la sua umanità”.

Nel 2018 la showgirl ha annunciato in un’intervista a Chi, che lei e Iannone si erano presi un periodo di pausa; la loro relazione è giunta al termine definitivamente pochi mesi dopo. Dopo poco tempo arriva il ritorno di fiamma tra Belen e De Martino e la conferma della relazione tra Iannone e Giulia De Lellis…

Chi è l’ex marito di Belen, Stefano De Martino?

Come vi abbiamo raccontato, Belen e Stefano De Martino dopo una piccola pausa dal 2015 al 2019 sono tornati insieme: sembra che non avessero mai firmato le carte del divorzio e quindi sono sempre stati marito e moglie! Però l’idillio è durato un anno, visto che nel 2020 c’è stata la seconda separazione.

La carriera di Stefano De Martino oggi è ben avviata: ha iniziato come ballerino di Amici e ha fatto molta strada, diventando anche un conduttore affermato. Nato il 3 ottobre del 1989 (Bilancia), l’abbiamo visto tra i mentori di Selfie, a Los Pequenos Gigantes e anche nei panni di inviato speciale a L’Isola dei Famosi.

Chi è Belen Rodriguez in 7 curiosità

– Ha 5 tatuaggi: il più famoso è la farfallina sull’inguine, che suscitò enorme clamore al Festival di Sanremo 2012. Sulla spalla ha tatuata la frase Io e te dedicato a Stefano De Martino, mentre sulla caviglia ha un intreccio di rose e chiavi di violino. La frase sul polso “Non piangere se mi ami, il tuo sorriso è la mia pace” è dedicata a sua nonna, mentre dietro al collo ha una composizione di fiori e farfalle.

– Non segue una dieta specifica ma pratica moltissimo sport, in particolare crossfit: su Instagram condivide spesso i suoi allenamenti.

– Non ha fatto segreto di essere ricorsa a qualche ritocchino, ma ha anche dichiarato che non lo farebbe mai più. Il seno la ha rifatto solo per insicurezza giovanile: un errore che non ripeterebbe.

– Ha deciso di lasciare Buenos Aires e di partire per l’Italia a 18 anni dopo un’esperienza traumatica: la sua famiglia è stata rapinata e tenuta sotto sequestro in casa propria. Visto il grande successo che ha ottenuto nel nostro Paese, poi, tutta la sua famiglia è venuta in Italia: mamma Veronica Cozzani, papà Gustavo Rodriguez e ovviamente i fratelli Cecilia Rodriguez e Jeremias Rodriguez.

– Per lei è irrinunciabile il correttore, per avere sempre uno sguardo luminoso e non appesantito da ombre. Il suo segreto di bellezza per una chioma voluminosa e perfetta è usare prodotti a base di acido ialuronico, una sostanza naturalmente presente nell’organismo umano che li rende idratati senza appesantirli.

– A scuola era una buona studentessa, ma il suo forte non era il comportamento: “Non ero secchiona, stavo attenta. Al contrario, ero pessima in comportamento. Mi hanno cacciata da due scuole“, ha fatto sapere durante un’intervista a Fuorigioco.

– Belen è la più attapirata di tutti: sono ben 26 i Tapiri d’oro che ha ricevuto nel corso della sua carriera. Nel 2018 ha ricevuto il 26esimo per aver ballato fuori dal tettuccio di un’auto…

Dove vive Belen Rodriguez?

Non è un mistero che Belen e Stefano abitino in uno splendido attico a Milano con il piccolo Santiago. I colori predominanti sono il nero e il bianco, resi più brillanti da una parete verde opale. In netto contrasto, la cameretta di Santiago, caratterizzata da colori vivaci e frizzanti.

Nella testiera del letto, troviamo la sagoma di Topolino, posta proprio davanti a una la parete a strisce bianche e arancioni. Mamma Belen e il figlio amano trascorrervi del tempo insieme, tra un fortino e l’altro…

Quanto guadagna Belen?

Per quanto riguarda i suoi cachet, non abbiamo cifre precise ma lei stessa ha rivelato: “Guadagno come un bravo calciatore e posso permettermi il lusso di scegliere quali lavori accettare“, ha raccontato a Chi.

Secondo Nuovo Tv, i cachet di Belen Rodriguez andrebbero dai 12.000 ai 21.000 euro, anche se pare che i soldi veri, Belen li faccia con la pubblicità. Inoltre, investe in saloni di bellezza, ristoranti e ha persino un brand di costumi tutto suo.

