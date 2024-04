Belen vive a Milano, in zona Corso Sempione: ecco com’è la casa della showgirl argentina.

Una casa in una bellissima zona di Milano, centrale, in Corso Sempione. Lì vive Belen Rodriguez, la showgirl argentina che ormai può considerarsi italiana d’adozione. Una casa che ha condiviso in passato con Stefano De Martino ma pure con Antonino Spinalbese, nei mesi in cui i due hanno avuto una relazione che ha portato alla nascita di Luna Mari.

La casa di Belen

La casa di Belen Rodriguez è in stile shabby chic e misura 150mq: è caratterizzato da un arredamento orientale..Non è difficile infatti trovarsi davanti Buddha, paralumi, candelabri, collezioni di farfalle e uno stravagante pappagallo dal becco d’oro. Accostamenti audaci che seguono le regole del buon gusto compongono lo strepitoso appartamento.

Il salotto dell’argentina

Grazie ai video e alle foto che Belen condivide sui social è possibile sbirciare all’interno della casa: un comodo divano angolare, dei tavolini bassi in marmo e tanti oggetti particolari che vanno a completare l’arredo.

Il parquet è chiaro mentre le poltroncine che si intravedono sono in velluto.

I mobili in legno scuro creano un ambiente raccolto che viene reso più luminoso dalla boiserie di colore bianco. A spezzare la monotonia sulle pareti possiamo trovare una collezione di farfalle di Belen, uno dei suoi animali preferiti, pensando al tatuaggio che anni fa ha fatto scalpore in tv e sui social.

Le camere da letto

Colori chiari anche in camera da letto: bianchi solo gli armadi, a rendere tutto ancora più ampio e luminoso. L’arredamento della camera rispecchia molto Belen.Per quanto riguarda la camera di Santiago, nei video condivisi da Belen in cui il primogenito gioca con la piccola Luna Marì si vedono i due nella parte superiore del letto a castello. Non sappiamo invece se Luna abbia già una stanza predisposta in casa o se dorma ancora nella stanza con Belen.