“Ha l’imbarazzo della scelta”: ecco quante auto possiede Fedez

Quante auto possiede Fedez? Nel garage del rapper di Rozzano ci sono ben cinque vetture, per un valore totale piuttosto importante.

Fedez non ha mai nascosto la sua grande passione per il lusso, auto comprese. Quando il rapper ha bisogno di una macchina non ha che l’imbarazzo della scelta: nel suo garage ce ne sono parcheggiate ben cinque. Vediamo che modelli possiede e quanto costano.

Quante auto possiede Fedez? Ecco il suo garage extra lusso

Qualche tempo fa, Fedez ha festeggiato sui social l’acquisto della sua ultima auto extra lusso: una Ferrari Roma Spider. Federico Lucia – questo il suo nome all’anagrafe – non ha mai nascosto i suoi eccessi, né nella vita privata né tantomeno in quella ‘materiale’, tanto che nel corso di una diretta su Twitch è arrivato a svelare quante vetture possiede.

Ospite del podcast di GrenBaud, Fedez ha ammesso che nel suo garage ci sono cinque vetture, di cui due van. Ovviamente, non si tratta di banali utilitarie, ma di modelli che in pochi, pochissimi eletti possono permettersi.

“Tre, quattro con il van. Che auto sono? Non ricordo i nomi dei modelli. Tre Ferrari e due van. Ah no, sono cinque, scusami. Però un van adesso forse lo vendo“, ha esclamato Federico. E’ bene sottolineare che, nella maggior parte dei suoi avvistamenti in giro per Milano, il rapper viene pizzicato a bordo della Smart della sua assistente, oppure in uno dei suoi van.

Quanto costano le auto di Fedez?

L’ultima auto acquistata da Fedez, a marzo 2024, è la Ferrari Roma Spider. Si tratta di una vettura che ha un prezzo esorbitante: parte da 250mila euro e supera i 300mila. L’altro modello dal Cavallino, invece, è la SF90, che ha un costo ancora più alto: da 440mila euro. All’appello mancano i prezzi della terza e ultima ‘Rossa’ e dei due van. Ai comuni mortali, però, bastano le cifre appena citate per capire che il garage di Federico vale una fortuna.