Ti manca l’aria di Coez, il significato: “È tutto cancellato in un soffio”

Qual è il significato di Ti manca l’aria di Coez? La canzone racconta lo smarrimento che si vive quando finisce una storia d’amore.

Coez torna a far cantare i suoi fan con una canzone bellissima, intitolata Ti manca l’aria. Il brano ruota attorno allo smarrimento che vivono coloro che, da un giorno all’altro, si ritrovano single. Scopriamo il testo e il significato del singolo.

Ti manca l’aria di Coez: il significato della canzone

Uscita venerdì 4 aprile 2025, Ti manca l’aria è stata scritta dallo stesso Coez e prodotta da Esseho. Con una melodia che unisce alla perfezione il pop e l’urban, la canzone parla del senso di smarrimento che si vive quando una storia d’amore finisce. Il significato ruota attorno alla difficoltà di lasciarsi andare, raccontata in modo estremamente delicato.

“Giriamo in cerchio alla deriva su un giro d’accordi

Non mi veniva mai il tuo nome i primi giorni

Ora lo grido da una riva e non torni“.

Nonostante le liti e le discussioni, quando una relazione finisce bisogna fare i conti con un vuoto, con un’assenza che fa male. Qualcuno parla di abitudine, altri di dolore, fatto sta che non si può più contare sull’altro. Poi, se di mezzo c’è ancora un sentimento forte, il senso di smarrimento può prendere il sopravvento.

“Non sai più dove vuoi scappare

Basta che sia lontano da me

Ricorda di dimenticare

Anche il lato migliore di me“.

Cos’è l’amore? Difficile dirlo quando si ha il cuore ferito. La rabbia si alterna alla nostalgia, ma una cosa è certa: “è tutto cancellato in un soffio“.

“Ho fatto tanti sbagli, sì, lo so

Se vuoi te ne presto un po’

Se vuoi te li presto“.

Ti manca l’aria di Coez è dedicata a tutte le persone che stanno vivendo la fine di una storia d’amore, a coloro che si ritrovano a inaugurare un nuovo capitolo della vita e si sentono smarriti come non mai. Si supera, sia chiaro, ma quando ci si trova in mezzo alla burrasca è difficile restare a galla.

Ecco il video di Ti manca l’aria di Coez:

Ti manca l’aria di Coez: il testo della canzone

Oggi la tua valigia è un sacco nero

È un sacco che penso l’amore è un gatto nero

Litigavamo con un Sacco Bello in sottofondo…

