Vi presentiamo una raccolta di frasi di Fiorella Mannoia, alcune pronunciate nelle interviste e altre tratte dalle sue canzoni.

Considerata una delle voci più belle dell’intero panorama musicale italiano, Fiorella Mannoia vanta una carriera di oltre cinquant’anni. In questi anni ha regalato ai fan canzoni bellissime, alcune delle quali vere e proprie poesie. Vi presentiamo una raccolta delle sue frasi più profonde, tratte sia dalle interviste che dalle canzoni.

Frasi di Fiorella Mannoia tratte dalle interviste

Classe 1954, Fiorella Mannoia ha debuttato nel lontano 1968, partecipando al Festival di Castrocaro con la canzone Un bimbo sul leone. Il successo, però, è arrivato nel 1981, quando si è esibita al Festival di Sanremo con Caffè nero bollente. Il brano, anche se si è classificato solo all’11esimo posto, le ha aperto le porte del mondo della musica nostrano. Da quel momento ad oggi, non si è più fermata, regalando ai fan singoli meravigliosi.

La Mannoia non si è distinta solo per la bellissima voce, ma anche per il suo modo di pensare. Libera, sempre a sostegno delle donne e delle persone più fragili, è riuscita a sdoganare anche l’amore tra una donna e un uomo più giovane. L’artista, infatti, è sposata con Carlo Di Francesco, che ha 27 anni meno di lei. Di seguito, una raccolta delle frasi più belle di Fiorella tratte dalle interviste:

Solo una donna può capire che cosa vuol dire rinunciare a una gravidanza. È qualcosa che, anche con le migliori intenzioni, gli uomini non possono capire.

Da cristiana il cuore mi dice che l’unione tra esseri umani che decidono di impegnarsi a volersi bene, dovrebbe essere benedetta, chiunque essi siano, ma questa è solo la mia modesta opinione.

Un figlio è un foglio bianco dove ogni genitore scrive ed è un potere quasi divino.

L’interprete è a metà tra cantante e attore, in fondo le canzoni sono delle piccole sceneggiature. Il loro miracolo è intrappolare, in soli tre minuti, una storia. Dentro ci sono le nostre vite, ci accompagnano, scandiscono il tempo, ci ricordano un momento preciso, una fase della nostra esistenza, dove stavamo e con chi. I nostri incontri, i luoghi che abbiamo visitato. Amori che sono nati, amori che sono finiti. Persone che abbiamo conosciuto, persone che abbiamo perso.

L’aborto è un dramma orribile, una scelta tragica.

Se avessimo avuto dei governi lungimiranti avremmo potuto vivere solo con tutta l’arte, che questo paese, il più bello del Mondo, ci offre.

Le professioni hanno una dimensione pubblica, sulla quale non può incidere l’obiezione di coscienza. Se non si condivide la legge sull’interruzione di gravidanza, e il diritto della donna a decidere, basta scegliere di non fare il ginecologo.

Il problema dell’immigrazione è grande e forte. Ci dicono che lo fermeranno ma ci raccontano bugie. Non si interromperà mai. La spinta alla vita dell’essere umano, contro la fame e le guerre, è molto più forte. Quale essere umano si mette in attesa della morte?

Ho scoperto di essere bella a 51 anni.

I dischi non si vendono più. Non si leggono più giornali e libri. Una rivoluzione enorme. Facciamo i conti con lo smartphone tutto il giorno. Anche gli articoli si sono ridimensionati, la gente non approfondisce. Io ho quasi 70 anni e non mi ritrovo tanto in questo mondo moderno: per me il libro, ancora oggi, ha un valore.

Sono orgogliosa, faccio fatica a chiedere scusa. Inoltre sono impulsiva e passionale. Proprio la passione mi porta a essere irruenta, ma devo lavorarci su. Si cerca di migliorare sempre.

La consapevolezza della nostra emancipazione è migliorata. Ma c’è tanto ancora da fare, tante parità non sono ancora raggiunte: come quella del salario o del raggiungimento di posizioni apicali. C’è tanto da lavorare.

Stanno ammazzando una donna ogni tre giorni sempre per lo stesso motivo, il copione non cambia: la donna vuole farsi una vita, rifiuta il compagno e lui non accetta.

Una carriera come la mia è fatta di ombre e luce, ma anche gli errori fatti e le canzoni sbagliate servono.

Non bisogna confondere la gelosia con l’amore perché c’è un limite. E si deve scappare per tempo. Pure i ragazzi devono comprendere che il rifiuto di una donna non è un insulto alla virilità. Siamo tutti vittime di questi retaggi. Cerchiamo insieme un altro percorso, ma si può fare solo insieme. Gli uomini non si devono sentire minacciati.

Non posso interpretare canzoni che non mi rappresentano, non posso raccontare storie nelle quali non credo. Devo assumermi le responsabilità di quello che dico anche se canto pezzi non scritti da me. Questo aspetto ha condizionato tutte le mie scelte artistiche e sono grata a chi mi ha permesso di fare questo percorso.

Cerco sempre stimoli. L’artista è il rischio che corre. L’artista che non rischia non è un artista.

Citazioni tratte dalle canzoni più belle

Le canzoni parlano degli argomenti più disparati: dalla forza delle donne all’amore, passando per l’amicizia. I suoi brani, come Quello che le donne non dicono, Il cielo d’Irlanda, Come si cambia e Combattente, sono iconici. Di seguito, una selezione di frasi di Fiorella Mannoia tratte dai suoi pezzi più belli: