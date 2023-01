La vita privata di Fiorella Mannoia: dalla relazione con un uomo molto più giovane, passando per il lavoro di controfigura…

Fiorella Mannoia è una cantante immediatamente riconoscibile per il timbro da contralto e per la forza unica dei suoi brani. È l’artista italiana con il più grande numero di riconoscimenti e a lei va il merito di aver scritto un pezzo della storia della musica italiana al femminile. Volete conoscerla meglio? Scopriamo alcune curiosità e la vita privata della cantante, che è diventata anche conduttrice tv, tra gli altri del programma La musica che gira intorno in onda su Rai 1 e di La versione di Fiorella.

Chi è Fiorella Mannoia: la scheda

Nome e cognome: Fiorella Mannoia

Luogo e data di nascita: Roma, 4 aprile 1954

Segno zodiacale: Ariete

Marito: Carlo Di Francesco

Genitori: Luigi Mannoia, Maria Gabrielli

Fratelli e sorelle: Patrizia Mannoia, Maurizio Mannoia

Professione: Cantante, conduttrice

Social: Instagram, Twitter, Facebook, Sito ufficiale

Fiorella Mannoia

Fiorella Mannoia: la biografia

Fiorella Mannoia è nata a Roma il 4 aprile del 1954. I genitori di Fiorella sono Maria Gabrielli e Luigi Mannoia. Luigi, stunt-man siciliano, mentre la madre è di origini marchigiane. Anche Fiorella agli inizi ha seguito le orme del padre, lavorando come stuntwoman e controfigura, prima di lanciarsi nel mondo della musica.

Fiorella Mannoia: vita privata

Carlo Di Francesco è il marito della cantante: ex docente di canto di Amici di Maria De Filippi e produttore musicale, è anche membro della sua band. La coppia ha fatto parlare molto di sè per via dei 26 anni di differenza (lui è più giovane). “La vecchiaia è faccenda di corpo, di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste“, ha raccontato a Vanity Fair Fiorella.

Prima della relazione di lunga data con Carlo Di Francesco la Mannoia era stata legata a Piero Fabrizi, anche lui musicista. Prima ancora la cantante ha avuto una relazione con il suo produttore, Memmo Foresi, che, tra le altre cose, ha prodotto anche i dischi di Mia Martini.

In passato ha dichiarato in più di un’intervista di non essere legata all’idea del matrimonio e della famiglia, ma di credere fermamente solo nell’amore. “Il matrimonio non l’ho mai ritenuto una priorità. Le coppie devono stare assieme finché c’è amore. Ho sempre creduto che fosse eterno, però ho sempre pensato anche che la porta era aperta, sia per me che per lui. Forse questo non sposarmi era dettato dal desiderio di non vedere quella porta chiusa“, ha raccontato a il Corriere.it.

Fiorella Mannoia non ha figli: “C’è stato un periodo in cui li avrei voluti e non sono arrivati ma oggi non mi mancano“, ha raccontato a 27esimaora del Corriere della Sera. Sul suo profilo Instagram possiamo vederla in qualche scatto con il suo giovane fidanzato, tra un viaggio e un concerto.

Fidanzato che poi è diventato marito: ebbene sì, Fiorella e Carlo dopo quindici anni di amore si sono detti sì. Nozze avvenute nel febbraio del 2021, con rito civile.

Chi è il marito di Fiorella Mannoia, Carlo Di Francesco?

Carlo Di Francesco non è solo il “compagno di”: nato in provincia di l’Aquila nel 1980 è un musicista affermato. Lo abbiamo visto nei panni di coach di Amci ed è specializzato in percussioni. Ama molto Cuba, città alla quale è davvero legato, e ha un fratello gemello.

Fiorella Mannoia, 5 curiosità

– Il padre di Fiorella, Luigi Mannoia, era uno stuntman cinematografico. I primi ingaggi della cantante e dei suoi fratelli Maurizio e Patrizia hanno proprio seguito le orme di papà: hanno fatto alcune comparsate come controfigure nel mondo del cinema. Fiorella è stata anche la controfigura di Monica Vitti, oltre che stuntgirl.

– È molto legata alla sua famiglia e la sua è stata un infanzia fuori dal comune. Intervistata a La vita in diretta ha raccontato, infatti, che quando era bambina suo padre non le raccontava le classiche fiabe, ma che le leggeva le più grandi storie dell’opera: la Traviata, Rigoletto, eccetera.

– Nel 2017 ha calcato il palco del Festival di Sanremo (la quarta volta nel corso della sua carriera) ed è arrivata seconda, dietro all’inarrestabile Francesco Gabbani. Nello stesso anno, nonostante non abbia vinto, è stata uno dei personaggi più cercati, secondo la classifica annuale stilata da Google.

– Ha raccontato di aver scoperto di essere bella a 50 anni. La cantante è nota anche per le sue battaglie politiche e sociali e per le sue campagne a sfondo benefico: molto attiva in difesa dei diritti delle donne, si definisce molto grata al successo.

– Nel luglio del 2019 la polizia ha fermato una stalker che nell’ultimo periodo l’aveva perseguitata con SMS, telefonate e appostamenti sotto casa.

Dove abita Fiorella Mannoia (e patrimonio)

Fiorella Mannoia risiede essenzialmente a Roma: della sua abitazione si è parlato in occasione del fermo della stalker della cantante. Secondo le notizie di cronaca, la donna si trovava nei pressi della casa della cantante, a Torpignattara. Non è noto il suo patrimonio.

