Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco, dopo 15 anni di fidanzamento, si sono sposati: la cantante ha fatto il grande annuncio sui social.

Dopo 15 anni di fidanzamento, Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco si sono sposati. Da sempre molto discreti per quel che riguarda la vita privata, la cantante e il produttore discografico hanno deciso di fare uno strappo alla regola per il loro matrimonio. Fiorella, attraverso i suoi profili social, ha condiviso uno scatto del giorno delle nozze, mostrando ai seguaci il suo look pazzesco: un tailleur pantalone bianco e un paio di sneakers argentate.

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco, matrimonio a sorpresa

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco si sono giurati amore eterno. Dopo 15 anni di fidanzamento, nella giornata di lunedì 22 febbraio 2021, la cantante e il produttore musicale si sono sposati. Hanno scelto di unirsi in matrimonio con il rito civile e nonostante siano stati sempre molto riservati, hanno voluto condividere con i fan uno scatto delle nozze.

“Dopo 15 anni… ebbene sì”, ha scritto Fiorella su Instagram. La Mannoia ha scelto un look dall’anima rock, in linea con lo stile al quale ha abituato i suoi tantissimi follower. Un tailleur pantalone bianco, con un paio di Converse con glitter argento. Carlo, invece, ha optato per un outfit classico ed elegante: un completo scuro con cravattino. Ovviamente, anche Di Francesco ha sfoggiato un paio di comode sneakers.

Gli auguri di amici e fan a Fiorella Mannoia

Quindici anni insieme, vissuti lontano dai riflettori: Fiorella e Carlo, nelle rare volte in cui hanno parlato della loro storia d’amore, hanno sempre ammesso di essere uniti da un sentimento profondo. Neanche ventisei anni di differenza d’età sono riusciti a scalfire un legame che è apparso indissolubile fin dai primi momenti.

“Siamo complementari e questo fa sì che la nostra unione duri. Siamo aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai”, ha dichiarato Fiorella in una recente intervista.

La foto delle nozze con Carlo ha immediatamente attirato l’attenzione di amici e fan. Da Alessandra Amoroso a Emma Marrone, passando per Laura Pausini, Ambra Angiolini e Noemi: sono tantissimi i personaggi del mondo dello spettacolo che si sono complimentati con loro per il grande passo.