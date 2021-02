Durante la diretta del 22 febbraio al GF Vip Cristiano Malgioglio ha fatto un crudele scherzo ad Alfonso Signorini, mentre Dayane Mello…

Un topo ha fatto irruzione nello studio del GF Vip e Alfonso Signorini ha pensato che si trattasse di un roditore vero: in preda al panico il conduttore è scappato e ha chiesto di mandare la pubblicità, ma in realtà il topo in questione sarebbe stato un giocattolo usato da Cristiano Malgioglio per fargli uno scherzo.

Quando Signorini se n’è accorto non l’ha presa bene: “Anche se è finto non mi è piaciuto lo scherzo”, ha tuonato contro il paroliere, e ancora: “Facciamo i conti dopo, io ho la fobia dei topi e delle mucche, queste cose non si fanno.” Intanto, durante la diretta, ha creato enorme stupore la nomination di Dayane nei confronti dell’amica Rosalinda Cannavò.

Alfonso Signorini: lo scherzo al GF Vip

Cristiano Malgioglio è l’autore dello scherzo spietato che ha creato un siparietto esilarante durante la diretta del 22 febbraio al Grande Fratello Vip: il paroliere, ex concorrente del reality show, ha usato un topo giocattolo per far credere a Signorini che un roditore fosse entrato in studio.

Inizialmente il conduttore non si sarebbe accorto del trucco, e infatti è scappato a gambe levate chiedendo alla regia di mandare la pubblicità. A seguire, offeso, ha lasciato intendere a Malgioglio che avrebbe fatto i conti con lui dopo la diretta. Signorini avrà perdonato il paroliere per il suo scherzo in diretta tv?

L’amore di Dayane e l’eliminazione di Andrea Zenga

L’eliminato del 22 febbraio al GF Vip è stato Andrea Zenga, che da alcune settimane si è abbandonato alla passione con Rosalinda Cannavò all’interno della Casa. Durante la diretta dello show l’attrice ha dovuto fare i conti con l’amica Dayane Mello che a sorpresa, dopo aver confessato i suoi sentimenti per lei, l’ha mandata in nomination.

“Io penso che per un momento quello che ho provato per lei è stato un amore vero. Non l’ho detto a lei prima, ho provato amore solo una volta per un’altra donna, ma non è sbocciato perché io non mi sono buttata e non siamo andate oltre”, aveva confessato Dayane prima di mandare la Cannavò in nomination tra lo stupore generale.