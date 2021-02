Dopo la nascita della piccola Martina, Flora Canto ed Enrico Brignano allargano ulteriormente la famiglia: la coppia avrà presto un secondo bebè.

Flora Canto ed Enrico Brignano hanno annunciato che diventeranno genitori per la seconda volta. La compagna dell’attore ha mostrato per la prima volta il suo pancino in uno scatto via social e ha scritto un tenero messaggio per annunciare la sua seconda gravidanza: “In questo periodo storico così difficile avevamo voglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina… Ed è così che ti abbiamo cercato, voluto e desiderato tanto…” , ha scritto Flora Canto.

Flora Canto è incinta: secondo figlio per Enrico Brignano

Dopo la nascita di Martina (nata il 10 marzo 2017) Flora Canto ed Enrico Brignano hanno annunciato con enorme entusiasmo che presto avranno un altro bebè. La coppia al momento non ha svelato se si tratterà di un maschietto o di una femminuccia, ma sembra che il bebè dovrebbe nascere durante i primi mesi dell’estate 2021.

Flora Canto Enrico Brignano

“Amore di papà lo sai che ti abbiamo regalato io e mamma? Un po’ di compagnia, tra poco saremo in 4…”, ha scritto il celebre attore in un suo post via social dopo l’annuncio della sua compagna.

L’ipotesi matrimonio

Pur avendo coronato il loro sogno d’amore con l’arrivo della piccola Martina (e quello del loro secondo figlio), Enrico Brignano e Flora Canto non sono ancora convolati a nozze. A tal proposito la compagna dell’attore aveva confessato a Oggi: “Io darò il secondo figlio a lui solo se lui mi sposerà”.

Ora che il secondo figlio è in arrivo Brignano le farà la fatidica proposta di nozze? I fan sono in attesa di saperne di più e non vedono l’ora che la coppia fornisca ulteriori aggiornamenti su questa seconda gravidanza.