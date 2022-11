Ecco le location di Chiedimi se sono felice, film con protagonisti Aldo, Giovanni, Giacomo e Marina Massironi.

Aldo, Giovanni e Giacomo sono tra i comici più amati in Italia e il loro film hanno spesso avuto un grande successo. Ne è un esempio Chiedimi se sono felice, commedia uscita nel 2000 che è stato il film che avuto il maggiore incasso ai botteghini fra tutti quelli con protagonista il trio comico. Nella pellicola, Aldo, Giovanni e Giacomo interpretano tre amici che non si parlano da diverso tempo a causa di un litigio per una ragazza ma che si riuniscono perché Aldo è gravemente malato. Vediamo ora quali sono le location di Chiedimi se sono felice.

Chiedimi se sono felice: le location

Dove è stato girato Chiedimi se sono felice? Gran parte delle riprese sono state effettuate a Milano, che è la città dove principalmente è ambientato il film. Il magazzino dove abita Aldo si trova in via Mecenate, mentre la partita a pallacanestro fra i protagonisti e i vigili urbani è giocata in Piazza Mercanti. Il grande magazzino dove Giovanni lavora come manichino è la Coin di Piazza Cinque Giornate, tra le location milanesi del film troviamo poi anche Naviglio Pavese, dove i tre protagonisti girano in bicicletta.

Aldo Giovanni e Giacomo

Al di fuori di Milano sono state girate le scene ambientate in Sicilia, dove è tornato a vivere Aldo. In realtà quello che si vede non è un paese siciliano ma è il centro storico di Terracina, in provicia di Latina. Il teatro della scena finale del film è il Teatro Sociale di Soresina.

Chiedimi se sono felice: il cast del film

Oltre ai tre già citati Aldo, Giovanni e Giacomo, in Chiedimi se sono felice troviamo anche Marina Massironi nei panni di Marina, la ragazza per cui i protagonisti litigano. Completano il cast principali Silvana Fallisi, Paola Cortellesi, Augusto Zucchi, Daniela Cristofori, Giuseppe Battiston e Antonio Catania.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG