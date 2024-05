Ecco quali sono le canzoni della colonna sonora di Viola come il mare 2, la fiction con Francesca Chilemi e Can Yaman.

Viola come il mare è una delle fiction di maggiore successo degli ultimi anni di Mediaset. Sono tanti i motivi che hanno portato milioni di spettatori a vedere gli episodi della prima stagione e poi quelli della seconda (che sono usciti in anteprima su Mediaset Infinity prima di arrivare su Canale 5): la trama, i protagonisti (interpretati da Francesca Chillemi e Can Yaman) ma anche la colonna sonora, che ha avuto un grande successo. Vediamo allora quali sono tutte le canzoni che compongono la colonna sonora di Viola come il mare.

La sigla di Viola come il mare

La colonna sonora di Viola come il mare è stata realizzata da Santi Pulvirenti e da Tommy Caputo: sono loro gli autori dei vari brani. Quello più celebre è Curri ca u suli si nascunni, cantante proprio da Santi Pulvirenti e che è anche la sigla che precede ogni puntata della fiction.

Viola come il mare

Le canzoni di Viola come il mare: la colonna sonora della fiction

Abbiamo detto che Curri ca u suli si nascunni è la canzone che fa da sigla alla serie TV, vediamo ora quali sono tutte le canzoni della colonna sonora di Viola come il mare:

1) Curri ca u suli si nascunni – Santi Pulvirenti

2) Go Out – Santi Pulvirenti

3) When You Glow – Santi Pulvirenti

4) Viola come il mare – Santi Pulvirenti

5) Le onde di Viola – Tommy Caputo

6) Il mare di Demir – Santi Pulvirenti

7) Ethnic Flavor – Tommy Caputo

8) Good Morning Viola – Santi Pulvirenti

9) Viola e i suoi sogni – Tommy Caputo

10) Going Around Palermo – Santi Pulvirenti

11) Il mare e Viola – Tommy Caputo

12) Curri Demir – Santi Pulvirenti

13) Trincia – Tommy Caputo

14) Un altro caso – Santi Pulvirenti

15) Funny Pictures – Tommy Caputo

16) Viola Smiles – Santi Pulvirenti

17) The Demir Team – Tommy Caputo

18) Blue Moments – Santi Pulvirenti

19) Synthetic color – Tommy Caputo

20) Viola’s Solutions – Santi Pulvirenti

21) The Drafting – Tommy Caputo

22) V Beat – Santi Pulvirenti

23) Dangerous Games – Tommy Caputo