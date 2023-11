Ecco quali sono le location di C’è ancora domani, il primo film da regista (oltre che da protagonista) di Paola Cortellesi.

Con C’è ancora domani, Paola Cortellesi ha fatto il proprio esordio da regista sul grande domani. Il film, uscito nelle sale cinematografiche a partire dal 26 ottobre 2023, ha immediatamente conquistato la critica e il pubblico trasformandosi in pochissimo tempo in un vero e proprio successo. La pellicola è ambientata nell’Italia del secondo dopoguerra e ha per protagonista una donna, Delia, maltrattata dal marito ma circondata anche da persone che le vogliono bene e che, dopo aver ricevuto una lettera, potrebbe veder svoltare la propria vita. Vediamo ora quali sono le location di C’è ancora domani.

C’è ancora domani: le location del film

La storia raccontata in C’è ancora domani è ambientata a Roma ed è proprio nella Capitale che è stato girato il film. In particolare è stato scelto per le ambientazioni il quartiere Testaccio: in via Bodoni si trova il cortile della casa dove Delia abita con la sua famiglia, il mercato in cui si reca e dove lavora l’amica Maria è invece il vero mercato di Testaccio.

Paola Cortellesi

Molte location sono invece state costruite negli studi di Cinecittà, tra queste anche l’appartamento nel quale Delia e la sua famiglia abitano. Una curiosità a tal proposito: l’appartamento è stato realizzato uguale a quello dove abitava il personaggio interpretato da Anna Magnani nel film Bellissima di Luchino Visconti. Un omaggio che Paola Cortellesi ha voluto fare.

C’è ancora domani: il cast del film

Oltre che regista, Paola Cortellesi è anche la protagonista principale del film: è lei infatti a interpretare il ruolo di Delia. Il marito Ivano è invece impersonato da Valerio Mastandrea.

Nel cast di C’è ancora domani troviamo poi anche Emanuela Fanelli, Vinicio Marchioni, Giorgio Colangeli, Romana Maggiora Vergano, Francesco Centorame, Lele Vannoli, Paola Tizia Cruciani e Yonv Joseph.