Qual è il significato di Curri ca u suli si nascunni di Salvo Pulvirenti? E’ la canzone della serie Mediaset Viola come il mare.

Viola come il mare, serie tv Mediaset con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, presenta una colonna sonora scritta da Santi Pulvirenti e Tommy Caputo. Si intitola Curri ca u suli si nascunni, che dal dialetto siciliano si può così tradurre in italiano: Corri che il sole si nasconde. Vediamo qual è il significato e il testo della canzone.

Curri ca u suli si nascunni: significato canzone di Viola come il mare

La canzone Curri ca u suli si nascunni di Salvo Pulvirenti e Tommy Caputo è diventata famosa grazie alla serie tv di Canale 5 Viola come il mare. Colonna sonora della fiction con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, è entrata nel cuore dei telespettatori insieme alle vicende di Francesco Demir e Viola Vitale.

Il brano è in dialetto siciliano, in modo da riprendere anche l’ambientazione della fiction che è la bellissima città di Palermo, e presenta suoni elettronici che si mescolano con tinte pop e note di pianoforte e orchestra. Una canzone dal sapore etnico, che cerca di riflettere gli stati emotivi dei personaggi che, di puntata in puntata, si avvicendano sullo schermo.

“Ca u suli s’avvicina s sta vasando cu la terra

Curri, curri, curri, curri, curri, curri, curri

Ca u suli si nascunni e sta fujennu sopra lu cielu“.

La colonna sonora non viene utilizzata solo nella sigla di Viola come il mare, ma anche durante gli episodi, per sottolineare i momenti più significativi che vivono i protagonisti.

Ecco il video di Curri ca u suli si nascunni di Salvo Pulvirenti:

Curri ca u suli si nascunni: il testo della canzone

Curri, curri, curri, curri, curri, curri, curri

Ca u suli si nascunni i sta trasennu intra lu mari

Curri, curri, curri, curri, curri, curri, curri…

Continua per il testo integrale